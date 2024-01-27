В тюменской пятиэтажке взорвалась газовая плитка

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
К счастью, в квартире в этот момент никого из жильцов не было. В результате ЧП повреждения получил лишь стеклопакет на балконе. Помощь прибывших на место вызова сотрудников МЧС России не потребовалась.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в селе Канаш Нижнетавдинского района произошел пожар в частном доме. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили труп человека.