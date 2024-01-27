nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В тюменской пятиэтажке в квартире взорвалась газовая плитка

В тюменской пятиэтажке взорвалась газовая плитка

27 января 2024, 10:31
Фото: МЧС

В тюменской пятиэтажке в квартире взорвалась газовая плитка

В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Флотской, 15, взорвалась сегодня туристическая газовая плитка без последующего горения.

К счастью, в квартире в этот момент никого из жильцов не было. В результате ЧП повреждения получил лишь стеклопакет на балконе. Помощь прибывших на место вызова сотрудников МЧС России не потребовалась.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в селе Канаш Нижнетавдинского района произошел пожар в частном доме. Под завалами сгоревшего дома спасатели обнаружили труп человека.

Читайте также:
Тюменские власти потратят около 300 миллионов рублей на благоустройство паркаВрачи спасли 60-летнего жителя Тобольска от опасного недугаВ Тюмени за рулем автобуса скончался 50-летний водитель
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#МЧС#Газ
Подпишитесь
«Оскорбления и проблемы с женщинами»: откровения мигранта о жизни в Тюмени
Вчера, 07:59
Тюмень в выходные накроет опасный туман
Вчера, 08:28
«Какая пятница без выпивки?»: насколько остро в регионе стоит вопрос алкоголизма?
Вчера, 10:03
Еще одна схема: тюменские таксисты придумали, как заставить пассажиров платить больше
Вчера, 03:03
Тест «Обратно в СССР»: сможете ли вы понять сленг советской молодежи Тюмени
Вчера, 07:03
Ценим спокойствие и уют: почему зона для прогулок в ЖК важна для благополучия жителей
Вчера, 12:57