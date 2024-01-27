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Updated Сегодня, 10:05

В Тюмени за 290 миллионов рублей благоустроят парк Лагунова

Тюменские власти потратят около 300 миллионов рублей на благоустройство парка

27 января 2024, 10:03
Фото: 1MI

В Тюмени за 290 миллионов рублей благоустроят парк Лагунова

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется благоустройством парка имени Константина Лагунова. Закупка стоимостью 289,9 миллионов рублей опубликована на портале Госзакупки.

В документации указано, что провести работы подрядчик должен будет в срок до 1 ноября 2024 года. В частности, предстоит обустроить тротуары, велодорожки, парковки, установить малые архитектурные формы, ограждения, обустроить систему водоотведения открытого и закрытого типа. Также исполнитель контракта должен будет высадить деревья и кустарники, обустроить мостик и пандусы, установить навигационные и информационные стенды, элементы освещения, туалет с водоподведением и устройством септика.

В документах отмечено, что в парке появятся качели, гамаки, скамейки, навес с двойными и одинарными подвесными скамейками, детские площадки с каруселями и различными игровыми комплексами.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 12 февраля 2024 года. Подведение итогов запланировано на 15 февраля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе дома 163 на Московском тракте появится зона для активного отдыха. Ее обустроят до ноября 2024 года.

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