Тюменские власти потратят около 300 миллионов рублей на благоустройство парка

В документации указано, что провести работы подрядчик должен будет в срок до 1 ноября 2024 года. В частности, предстоит обустроить тротуары, велодорожки, парковки, установить малые архитектурные формы, ограждения, обустроить систему водоотведения открытого и закрытого типа. Также исполнитель контракта должен будет высадить деревья и кустарники, обустроить мостик и пандусы, установить навигационные и информационные стенды, элементы освещения, туалет с водоподведением и устройством септика.