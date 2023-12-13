Тюменские власти заплатят подрядчику за благоустройство нового сквера 87 млн рублей

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Сведения о тендере размещены на портале госзакупок. Начальная цена контракта — около 87 млн рублей.
В техзадание для подрядчика в числе прочих работ входят:
Также победитель аукциона обязан будет дополнительно озеленить сквер — посадить здесь яблони, сосны, клены, липы и ивы. Всего более 70 деревьев и кустарников.
Начало работ по условиям техзадания запланированы на начало апреля 2024 года. К сдаче объект должен быть готов к ноябрю того же года.