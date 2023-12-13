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Тюменские власти заплатят подрядчику за благоустройство нового сквера 87 млн рублей

Тюменские власти заплатят подрядчику за благоустройство нового сквера 87 млн рублей

13 декабря 2023, 17:30
Фото: 1MI
В Тюмени планируют создать новую зону для активного отдыха. Появится она в районе дома 163 на Московском тракте. Сейчас местные власти ищут подрядчика, который возьмет на себя все работу по благоустройству общественной территории.

Сведения о тендере размещены на портале госзакупок. Начальная цена контракта — около 87 млн рублей.

В техзадание для подрядчика в числе прочих работ входят:

  • строительство скейт-площадки,
  • монтаж волейбольной стойки с сеткой,
  • установка более 30 новых скамеек.

Также победитель аукциона обязан будет дополнительно озеленить сквер — посадить здесь яблони, сосны, клены, липы и ивы. Всего более 70 деревьев и кустарников.

Начало работ по условиям техзадания запланированы на начало апреля 2024 года. К сдаче объект должен быть готов к ноябрю того же года.

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#Общество#Ирина Швецова#Закупки#Муниципальные закупки#Подрядчик
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