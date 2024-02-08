«Даже ничего не успел понять». На СВО погиб экс-замначальника полиции Тобольска

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Жители Тобольска 9 февраля простятся с командиром штурмового взвода 42-летним Ильнуром Бургановым. Мужчина родом из села Байкалово Тюменской области. После школы окончил Тобольский педагогический институт. Однако большую часть жизни занимался раскрытием преступлений.
На службу в межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский» Ильнур Бурганов поступил в 2005 году. Карьеру начинал с дознавателя, потом стал оперативником, а после — заместителем начальника по оперативной работе. В беседе с корреспондентом «Наш город», супруга бойца, Наталья Бурганова, рассказала, что с мужем они работали вместе с 2009 года, но встречаться начали только в 2015 году.
«Он всегда был спокоен как удав. Сначала подумает, потом делает. Он много раскрывал дел: выезжал и на пропажу коров, и на убийства. Он любил ковырялся в делах до последнего, все вытаскивал наружу. И помню, придет, и говорит: „Я раскрыл, зая. Мы его ‚закрыли‘“. И даже когда, в полиции служил, всегда за своих был пацанов горой. И это все подтвердят. Что здесь в Тобольске, что там на Севере, где тоже мы год прослужили. И он очень любил нашу собаку. Мы хотели завести бульдога, но, когда у моих родителей немецкая овчарка родила щенят, мы сели в машину, приехали с Севера в Тобольск, забрали Тайлунга, нашу собаку, и знаете, он его даже в лесу через деревья переносил, чтобы тот лапки не поранил», — вспоминает Наталья Бурганова.
Своих детей пара не успела родить. По словам Натальи, до того, как они стали жить вместе, Ильнур уже был два раза женат. У него остались трое несовершеннолетних детей.
Решение подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО Ильнур Бурганов принял ни с кем не советовавшись. О своем намерении пойти на фронт он сообщил, когда пара решила познакомить свои семьи. Ильнур с его мамой и отцом приехали к родителям Натальи в Тобольск.
«Когда СВО только начиналось, мы еще служили в полиции, он уже говорил: „Зая, надо ребят поддержать“, „Я должен отдать долг Родине“. Я ему говорила, что он и так все жизнь отдавал долг родине, дослужился до подполковника. Он дослужился до пенсии, но не хотел ее оформлять. Возможно, он уже тогда готовился к поездке на СВО. И, когда мы вышли из-за стола, он сказал, что подписал контракт с Минобороны», — рассказывает женщина.
На фронт Ильнур Бурганов отправился через несколько дней, 18 сентября 2022 года. Служил обычным рядовым солдатом, однако не раз его назначали главным группы. Первое время на связь выходил постоянно, но старался не рассказывать о том, что происходит.
Там он получил свой позывной «Шайтан». Когда ребят перекинули под Клещеевку, связь могла прерываться на неделю. В первый свой отпуск, в апреле 2023 года, Ильнур сделал предложение Наталье. И 29 апреля молодожены сыграли свадьбу. В июне, когда боец снова был на СВО, связь с ним пропала на месяц.
«Он сказал, что идет на боевое задание. Почти месяц с ним не было связи. Я никуда не звонила, никого не беспокоила, я была уверена, что с моим мужем все в порядке. И ночью раздался телефонный звонок, и он говорит: „Зая, я вышел“. Я только спросила: как он. Ильнур рассказал, что никогда такого не видел. А это все было, когда ЧВК вышел и наши мальчишки остались одни на первой линии обороны. У взвода тогда были и 200-е, и 300-е», — рассказывает Наталья Бурганова.
В конце сентября боец получил второй отпуск на две недели. Вместе супруги встретили профессиональный праздник — День работников уголовного розыска. И после этой отправки на СВО началась тревога.
Новый контракт с Минобороны на три года Ильнур Бурганов подписал осенью 2023 года. Тогда получил звание лейтенанта и стал командиром штурмового взвода, однако, по словам супруги, положенную выплату от ведомства в размере 195 тысяч рублей семья так и не получила. А после отпуска солдат начали готовить к боям, тренировки проходили с утра и до самого вечера.
В январе Наталье предстояла операция, когда девушка уже находилась в больнице, муж сказал, что отправляется на очередное боевое задание. Спустя три дня, 22 января, ей сообщили, что он погиб.
«Последний раз он написал мне в ночь с 20 на 21 января. А на следующий день мне стали звонить его друзья, сначала спрашивали, как я. А потом узнала, что Ильнур погиб под Авдеевкой. Я сильно не узнавала, что конкретно случилось. Мне важно было знать только две вещи: сразу и целый или нет. Мне написали, что умер сразу, он даже ничего не успел понять, это доля секунды, и нецелый. То есть, он не мучался», — рассказывает Наталья.
В соцсетях знакомые и коллеги выражают соболезнования родным бойца.
«Вечная память. Хороший был человек, брат, коллега», — написал Дамир Г.
«Очень тяжело, обидно, больно! Ильнур — дорогой наш друг — ты навсегда останешься в наших сердцах, самым Добрым, Мужественным, Душевным», — пишет Наталья К.
«Ильнур Фаридович очень хорошим, отзывчивым человеком был, мы его никогда не забудем. Вечная память герою», — отмечает Гузель Тимралеева.
Прощание с Ильнуром Бургановым состоится в Тобольске, похоронят солдата 9 февраля на Аллее славы. У бойца остались родители, супруга и трое несовершеннолетних детей от первых двух браков.