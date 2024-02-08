«Даже ничего не успел понять». На СВО погиб экс-замначальника полиции Тобольска

Новый контракт с Минобороны на три года Ильнур Бурганов подписал осенью 2023 года. Тогда получил звание лейтенанта и стал командиром штурмового взвода, однако, по словам супруги, положенную выплату от ведомства в размере 195 тысяч рублей семья так и не получила. А после отпуска солдат начали готовить к боям, тренировки проходили с утра и до самого вечера.