ТОП-5 способов отметить День Святого Валентина одиноким тюменцам

В целом, 14 февраля — отличная возможность для этой цели. В последнее время эта мысль крайне актуализировалась многими психологами, ведь единственный человек, который будет с вами от начала до конца, это вы сами. В большинстве своём, почти каждый праздник заставляет людей, которые страдают от одиночества, чувствовать его еще острее. Четырнадцатого февраля все вокруг словно кричит: если у вас нет партнера — значит с вами якобы что-то не так. При таких обстоятельствах крайне сложно не впасть в депрессию, однако стоит сказать, не всегда наличие пары гарантирует счастье.