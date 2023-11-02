nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

В Тюмени сняли эпизод тревел-шоу для Первого канала

В Тюмени сняли эпизод тревел-шоу для Первого канала

2 ноября 2023, 03:04
Фото: 1MI
Автомобиль съемочной группы заметили местные жители. Ведущие прошлись по Цветному бульвару и Мосту влюбленных.

Шоу «Поехали!» выходит на Первом канале по субботам. Съемки одного из эпизодов второго сезона прошли в Тюмени.

Ведущие Евгений Покровский и Мария Осадник отправились в путешествие по стране в 2022 году и теперь добрались до Сибири. Их автомобиль местные жители заметили в историческом центре города.

Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала
Узнать подробнее

Съемочная группа посетила Мост влюбленных, Цветной бульвар, Сквер сибирских кошек и термальные источники. В скором времени Евгений Покровский и Мария Осадник отправятся в «Ялуторовский острог», где узнают о национальных особенностях, и в «Увас мир хот», где их познакомят с традициями коренных северных народов.

Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменец прошел в финал экстремального шоу «Суперниндзя». Сергей Девляшов справился с полосой препятствий за 4 минуты и 15 секунд.

Читайте также:
Тоболячка Instasamka расскажет на шоу «Воли» про последствия пластических операцийФиналистка шоу «Мисс Россия 2023» попросила тюменцев о помощиРегина Тодоренко и Тимур Родригез покажут Тюмень в шоу «Руссо Экспрессо»
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Телевидение#Съемки#Путешествия#Шоу#Любовь Селезнева
Подпишитесь
В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон
Вчера, 11:23
«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры
Вчера, 03:59
«Выжить на тюменскую зарплату»: что делать, если дожить до конца месяца — проблема?
Вчера, 01:00
Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты
Вчера, 13:58
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Вчера, 07:20
«Хотел жить счастливо и чтобы близкие были живы»: в ходе СВО погиб 40-летний тоболяк
Вчера, 10:53