В Тюмени сняли эпизод тревел-шоу для Первого канала

Съемочная группа посетила Мост влюбленных, Цветной бульвар, Сквер сибирских кошек и термальные источники. В скором времени Евгений Покровский и Мария Осадник отправятся в «Ялуторовский острог», где узнают о национальных особенностях, и в «Увас мир хот», где их познакомят с традициями коренных северных народов.