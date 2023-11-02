В Тюмени сняли эпизод тревел-шоу для Первого канала

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Шоу «Поехали!» выходит на Первом канале по субботам. Съемки одного из эпизодов второго сезона прошли в Тюмени.
Ведущие Евгений Покровский и Мария Осадник отправились в путешествие по стране в 2022 году и теперь добрались до Сибири. Их автомобиль местные жители заметили в историческом центре города.
Съемочная группа посетила Мост влюбленных, Цветной бульвар, Сквер сибирских кошек и термальные источники. В скором времени Евгений Покровский и Мария Осадник отправятся в «Ялуторовский острог», где узнают о национальных особенностях, и в «Увас мир хот», где их познакомят с традициями коренных северных народов.
Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменец прошел в финал экстремального шоу «Суперниндзя». Сергей Девляшов справился с полосой препятствий за 4 минуты и 15 секунд.