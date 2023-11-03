nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году

Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году

3 ноября 2023, 07:44
Фото: 1MI
В тюменском управлении ЗАГС назвали красивые даты для свадеб в 2024 году. По данным специалистов, в зимние месяцы популярными у тюменцев могут стать даты: 24.01.2024, 14.02.2024, 24.02.2024, 12.12.2024, 21.12.2024, 24.12.2024.
Сюжет
ЗАГС

Весной — 30.03.2024, 02.04.2024, 04.04.2024, 24.04.2024, 24.05.2024. Летом — 06.06.2024, 24.07.2024, 08.08.2024, 24.08.2024, а также 8 июля, День семьи, любви и верности. Осенью — 24.09.2024, 10.10.2024 и 24.10.2024.

Наступающий год — високосный. Следовательно, в 2024 году появляется дата — 29.02.2024.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской в зеркальную дату, 22 февраля, брак зарегистрировали решили 140 пар. В целом за 8 месяцев этого года в регионе сыграли свадьбы 5 тысяч пар влюбленных. Для сравнения, годом ранее число браков было больше на 3 тысячи.

Читайте также:
В Тюмени подорожали квартиры, а ведущие банки подняли ставки по кредитамВ Тюмени бизнесмен похитил из бюджета более полумиллиона рублейВ Тюменской области не могут поймать нарушителей запрета на использование дронов
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#ЗАГС#Свадьба
Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
Сегодня, 06:36
Из-за роста цен на алкоголь тюменцы перешли на этиловый спирт
Сегодня, 04:04
После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев
Сегодня, 09:49
В Тюмени резко упал уровень воды в Туре
Вчера, 08:19
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
Сегодня, 04:58