Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской в зеркальную дату, 22 февраля, брак зарегистрировали решили 140 пар. В целом за 8 месяцев этого года в регионе сыграли свадьбы 5 тысяч пар влюбленных. Для сравнения, годом ранее число браков было больше на 3 тысячи.