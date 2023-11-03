Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Весной — 30.03.2024, 02.04.2024, 04.04.2024, 24.04.2024, 24.05.2024. Летом — 06.06.2024, 24.07.2024, 08.08.2024, 24.08.2024, а также 8 июля, День семьи, любви и верности. Осенью — 24.09.2024, 10.10.2024 и 24.10.2024.
Наступающий год — високосный. Следовательно, в 2024 году появляется дата — 29.02.2024.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской в зеркальную дату, 22 февраля, брак зарегистрировали решили 140 пар. В целом за 8 месяцев этого года в регионе сыграли свадьбы 5 тысяч пар влюбленных. Для сравнения, годом ранее число браков было больше на 3 тысячи.