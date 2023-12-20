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Updated Сегодня, 03:38

У моста Влюбленных в Тюмени открыли каток

В Тюмени открылся ледовый каток у моста Влюбленных

20 декабря 2023, 03:36
Фото: 1MI

У моста Влюбленных в Тюмени открыли каток

Можно прийти как со своими коньками, так и взять их в аренду. Графиком работы катка поделилась администрация города.

В Тюмени завершили все работы по заливке катка у моста Влюбленных. Коньки можно арендовать, но со своими — вход свободный.

Как и всегда, каток будет работать круглосуточно, единственное исключение — ежедневные технологические перерывы с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00.

Пункт проката также открыт, коньки можно взять с 11:00 до 23:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что в следующем году в Тюмени откроют каток за 432 миллиона рублей. Он появится на улице Народной.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Каток#Коньки#Лед#Мост Влюбленных#Любовь Селезнева
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