В Тюмени открылся ледовый каток у моста Влюбленных

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
В Тюмени завершили все работы по заливке катка у моста Влюбленных. Коньки можно арендовать, но со своими — вход свободный.
Как и всегда, каток будет работать круглосуточно, единственное исключение — ежедневные технологические перерывы с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00.
Пункт проката также открыт, коньки можно взять с 11:00 до 23:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что в следующем году в Тюмени откроют каток за 432 миллиона рублей. Он появится на улице Народной.