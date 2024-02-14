Сгоревшим посреди дороги автобусом заинтересовалась тюменская прокуратура

В Тюмени прокуратура заинтересовалась сгоревшим посреди дороги автобусом

Автобус загорелся этим утром в районе остановки «Школа №69» на Червишевском тракте. Огонь удалось потушить спустя полчаса, но от транспорта почти ничего не осталось.