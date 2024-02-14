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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

В Тюмени прокуратура заинтересовалась сгоревшим посреди дороги автобусом

Сгоревшим посреди дороги автобусом заинтересовалась тюменская прокуратура

14 февраля 2024, 07:43
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени прокуратура заинтересовалась сгоревшим посреди дороги автобусом

Автобус загорелся этим утром в районе остановки «Школа №69» на Червишевском тракте. Огонь удалось потушить спустя полчаса, но от транспорта почти ничего не осталось.

Установлено, что источником пожара послужил моторный отсек пассажирского автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города провести проверку и привлечь к ней специалистов регионального ГИБДД, установить все причины произошедшего и выяснить, были ли допущены нарушения при организации пассажирских перевозок.

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Ранее «Наш город» сообщал, что прокуратура проверила школу №27 в Тюмени. Школьники и их родители пожаловались на полчища тараканов.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Автобусы#Новости тюмени#Пожары#Проверки#Любовь Селезнева
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