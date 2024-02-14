Сгоревшим посреди дороги автобусом заинтересовалась тюменская прокуратура

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Установлено, что источником пожара послужил моторный отсек пассажирского автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города провести проверку и привлечь к ней специалистов регионального ГИБДД, установить все причины произошедшего и выяснить, были ли допущены нарушения при организации пассажирских перевозок.
Ранее «Наш город» сообщал, что прокуратура проверила школу №27 в Тюмени. Школьники и их родители пожаловались на полчища тараканов.