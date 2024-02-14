В зоне спецоперации погибли два бойца из Тюменской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Андрей Федотов родился 16 апреля 1982 года. В июле 2023 года мужчина заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Погиб боец 24 декабря, какое звание он носил — не уточняется.
Старший сержант, командир отделения боевой машины мотострелкового взвода Евгений Никишин погиб 13 января. При каких обстоятельствах — также не уточняется.
«Евгений Николаевич останется гордостью Ишимского района, настоящим воином, который отдал жизнь, исполняя свой воинский долг. Он станет примером для молодого поколения, образцом настоящего служения Родине. Светлая память о нём навсегда останется в сердцах земляков», — пишет о нем администрация района.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб 54-летний штурман-речник из Тобольска. У Александра Кунина остались четверо детей и четверо внуков.