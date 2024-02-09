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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Приятели даже не подозревали, что Василий Маракулин ушел на СВО.

«И даже в Африку летал»: в зоне СВО погиб боец из тюменского поселка

9 февраля 2024, 10:35
Фото: 1MI
Приятели даже не подозревали, что Василий Маракулин ушел на СВО.

В зоне СВО погиб боец из Тюменской области

Василий Маракулин погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. У 38-летнего мужчины остались жена и две дочери.

В зоне СВО погиб уроженец поселка Богандинский Василий Маракулин. Об этом сообщили в группе «Подслушано Богандинский». По словам друга бойца Геворга Багдасаряна, о том, что его приятель ушел на СВО, он даже не подозревал.

«Я его знал больше десяти лет, мы с ним в такси познакомились. Хороший был пацан, постоянно где-то работал, за тетей ухаживал», — поделился с «Нашим городом» друг Василия.

Еще один друг бойца, пожелавший остаться анонимным, тоже узнал о гибели Василия из соцсетей.

Фото: Подслушано Богандинский / ВКонтакте
«Мы с ним росли в одном дворе, в одном доме жили в детстве, а потом оба переехали. Только я остался в поселке, а он уехал в Тюмень. Там он женился, развестись успел. Потом вернулся в поселок и снова женился. Последний раз мы летом виделись, он был с женой и ребенком», — поделился друг Василия.

По его словам, он даже подумать не мог, что Василий отправится на СВО — его друг был зациклен на семье и карьере.

«Насколько я знаю, он в Тюмени в крупной организации работал, постоянно в командировках был, даже в Африку летал. Я как увидел его фото в соцсетях и новость, что он погиб, так вообще в шоке был», — добавил мужчина.

Мама Василия скончалась от рака три года назад. У своих родителей он был единственным ребенком. У тюменца остались отец, тетя, жена и две дочери. Дата и место похорон станут известны позже.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области. Сергею Куркову было 37 лет.

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