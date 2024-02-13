Дочь осталась сиротой: павшего бойца СВО привезли домой через 4 месяца после гибели

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Известно, что Константину было 40 лет. В 1996 году он закончил 9 классов в поселке Дивья, что в Добрянском округе Пермского края. После работал и жил в разных городах — в Тюмени, Краснодаре и Полазне. Отправиться в зону СВО мужчина решил в ноябре 2022 года. Он служил гранатометчиком стрелкового отделения, а также стрелкового батальона.
Друзья и приятели рассказывают, что мужчина был очень добрым, отзывчивым и смелым человеком. У него остались мама и дочь 6 лет.
«Царствие небесное тебе, Костя! Осталась дочь Василиса. Кто окажется рядом, помогайте по возможности», — пишут в социальных сетях интернет-пользователи.
Прощание с бойцом пройдет в поселке Дивья.
Ранее стало известно о смерти на СВО еще одного уроженца Тюменской области, бывшего заместителя начальника полиции Тобольска Ильнура Бурганова. Мужчина погиб под Авдеевкой. У бойца остались родители, жена и трое несовершеннолетних детей.