Дочь осталась сиротой: павшего бойца СВО привезли домой через 4 месяца после гибели

Известно, что Константину было 40 лет. В 1996 году он закончил 9 классов в поселке Дивья, что в Добрянском округе Пермского края. После работал и жил в разных городах — в Тюмени, Краснодаре и Полазне. Отправиться в зону СВО мужчина решил в ноябре 2022 года. Он служил гранатометчиком стрелкового отделения, а также стрелкового батальона.