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Гранатометчик из Тюмени погиб на СВО после года службы

Дочь осталась сиротой: павшего бойца СВО привезли домой через 4 месяца после гибели

13 февраля 2024, 10:08
Фото: 1MI

Гранатометчик из Тюмени погиб на СВО после года службы

На Донбассе в ходе СВО пал проживавший и работавший в Тюмени Константин Акимов. Последний бой он принял 22 октября 2023 года, однако о смерти бойца стало известно только сейчас. И только спустя почти четыре месяца его тело было доставлено на Родину, в Пермский край.

Известно, что Константину было 40 лет. В 1996 году он закончил 9 классов в поселке Дивья, что в Добрянском округе Пермского края. После работал и жил в разных городах — в Тюмени, Краснодаре и Полазне. Отправиться в зону СВО мужчина решил в ноябре 2022 года. Он служил гранатометчиком стрелкового отделения, а также стрелкового батальона.

Фото: Администрация Добрянского городского округа в ВК

Друзья и приятели рассказывают, что мужчина был очень добрым, отзывчивым и смелым человеком. У него остались мама и дочь 6 лет.

«Царствие небесное тебе, Костя! Осталась дочь Василиса. Кто окажется рядом, помогайте по возможности», — пишут в социальных сетях интернет-пользователи.
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Прощание с бойцом пройдет в поселке Дивья.

Ранее стало известно о смерти на СВО еще одного уроженца Тюменской области, бывшего заместителя начальника полиции Тобольска Ильнура Бурганова. Мужчина погиб под Авдеевкой. У бойца остались родители, жена и трое несовершеннолетних детей.

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