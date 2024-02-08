В Тюмени простились с наводчиком из ЯНАО, погибшим в зоне СВО

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Боец был наводчиком мотострелкового отделения. В свое время Алексей получил профессию техника после окончания обучения в многопрофильном колледже. Друзья описывают своего приятеля как доброго, смелого и отзывчивого человека.
Простились с Алексеем в Тюмени 6 февраля.
Ранее стало известно о смерти 39-летнего контрактника Ивана Черепанова в зоне СВО. Уроженец Тюменской области всегда оставался примером мужества и стойкости духа.