nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Тюмени простились с наводчиком из ЯНАО, погибшим в зоне СВО

В Тюмени простились с наводчиком из ЯНАО, погибшим в зоне СВО

8 февраля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Уроженец Муравленко (ЯНАО) Алексей Лаптюгов погиб в зоне специальной военной операции. Мужчина исполнял свой воинский долг.
Сюжет
ЯНАО

Боец был наводчиком мотострелкового отделения. В свое время Алексей получил профессию техника после окончания обучения в многопрофильном колледже. Друзья описывают своего приятеля как доброго, смелого и отзывчивого человека.

Простились с Алексеем в Тюмени 6 февраля.

Ранее стало известно о смерти 39-летнего контрактника Ивана Черепанова в зоне СВО. Уроженец Тюменской области всегда оставался примером мужества и стойкости духа.

Читайте также:
39-летний контрактник из Тюменской области погиб в зоне СВОВ СВО погиб 44-летний тюменский разведчик«Сердце разрывается от боли»: на СВО погиб рядовой из Тюмени
#Тюмень#Тюменская область#ЯНАО#Прощание#СВО#Бойцы СВО#Алина Петрова
Подпишитесь
Казус Улицкой: в Тюменской области неугодных авторов отменяют «на всякий случай»
Вчера, 09:25
«Эмоции на пределе!»: тюменцы едва не подрались в соцсетях из-за концерта SHAMAN
Вчера, 10:35
«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени
Сегодня, 01:00
Трудоустраивать украинских военнопленных предложил Путину тюменский общественник
Вчера, 09:08
«Чудо заморское»: в тюменском зоопитомнике родился необычный грызун. ФОТО
Сегодня, 04:32
«Каждый вечер жду домой»: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области
Сегодня, 06:14