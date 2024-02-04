В СВО погиб 44-летний тюменский разведчик

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Руслан был старшим разведчиком отделения управления командира дивизиона взвода управления гаубичного артиллерийского дивизиона.
«Знал Руслана. Когда-то вместе учились на параллели. Скромный, нормальный и вежливый парень был. Вечная память», — сообщил в социальных сетях один из приятелей бойца.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб 33-летний житель Тюмени Сергей Рожков. Похороны военного состоялись 31 января.