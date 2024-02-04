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Updated Сегодня, 04:08

В СВО погиб 44-летний разведчик из Тюменской области

В СВО погиб 44-летний тюменский разведчик

4 февраля 2024, 04:06
Фото: 1MI

В СВО погиб 44-летний разведчик из Тюменской области

В зоне спецоперации на Украине погиб 44-летний тоболяк Руслан Тимирбулатов. Смертельное ранение он получил 9 января при выполнении боевого задания.
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Руслан был старшим разведчиком отделения управления командира дивизиона взвода управления гаубичного артиллерийского дивизиона.

«Знал Руслана. Когда-то вместе учились на параллели. Скромный, нормальный и вежливый парень был. Вечная память», — сообщил в социальных сетях один из приятелей бойца.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб 33-летний житель Тюмени Сергей Рожков. Похороны военного состоялись 31 января.

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