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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:58

Губернатор Моор пригласил тюменцев на Спартакиаду сильнейших

Губернатор Моор пригласил тюменцев на Спартакиаду сильнейших

3 февраля 2024, 12:56
Фото: тг-канал Александр Моор
Мероприятие состоится на территории областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 8 по 18 февраля 2024 года. В регион приедут сотни лучших лыжников России.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регион к проведению Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов полностью готов.

Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» уже оснастили оборудованием для трансляций и переходами для зрителей на трассу. Для зрителей гонок подготовили торговые ряды и заведения, где можно будет перекусить, а также пробрести сувениры.

«У нас богатый опыт проведения самых разных мероприятий, мы умеем их проводить качественно. Это отмечают, как сами спортсмены и тренеры, так и организаторы мероприятий», — сообщил Александр Моор в ходе пресс-конференции.

Отметим, Тюменская область стала одним из пяти субъектов России, которые примут соревнования. Спартакиада сильнейших также пройдет в Челябинской и Свердловской областях, Краснодарском и Красноярском краях. 2,5 тысячи лыжников разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.

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