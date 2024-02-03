Губернатор Моор пригласил тюменцев на Спартакиаду сильнейших

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регион к проведению Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов полностью готов.
Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» уже оснастили оборудованием для трансляций и переходами для зрителей на трассу. Для зрителей гонок подготовили торговые ряды и заведения, где можно будет перекусить, а также пробрести сувениры.
«У нас богатый опыт проведения самых разных мероприятий, мы умеем их проводить качественно. Это отмечают, как сами спортсмены и тренеры, так и организаторы мероприятий», — сообщил Александр Моор в ходе пресс-конференции.
Отметим, Тюменская область стала одним из пяти субъектов России, которые примут соревнования. Спартакиада сильнейших также пройдет в Челябинской и Свердловской областях, Краснодарском и Красноярском краях. 2,5 тысячи лыжников разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.