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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

39-летний контрактник из Тюменской области погиб в зоне СВО

39-летний контрактник из Тюменской области погиб в зоне СВО

6 февраля 2024, 13:21
Фото: 1MI
В Тюменской области в селе Паченка сегодня, 6 февраля простились с военным, погибшим в ходе спецоперации. Об этом информируют в администрации Нижнетавдинского района.

39-летний Иван Черепанов принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту в сентябре 2023 года. Мужчина всегда оставался примером мужества и стойкости духа. Близкие и друзья бойца горько скорбят об утрате.

Ранее сообщалось о гибели в зоне СВО уроженца деревни Березовка Андрея Гарина. Мужчина не проходил срочную службу, на СВО он отправился добровольцем. Обстоятельства его смерти выясняются.

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#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Нижнетавдинский район#Спецоперация#СВО#Бойцы СВО#Алина Петрова
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