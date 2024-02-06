39-летний контрактник из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
39-летний Иван Черепанов принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту в сентябре 2023 года. Мужчина всегда оставался примером мужества и стойкости духа. Близкие и друзья бойца горько скорбят об утрате.
Ранее сообщалось о гибели в зоне СВО уроженца деревни Березовка Андрея Гарина. Мужчина не проходил срочную службу, на СВО он отправился добровольцем. Обстоятельства его смерти выясняются.