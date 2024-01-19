«Был простым парнем»: морской пехотинец из многодетной тюменской семьи погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В зоне спецоперации погиб уроженец деревни Березовка Вагайского района Андрей Гарин. Мужчина не проходил срочную службу, на СВО он отправился добровольцем. Там он служил в морской пехоте.
«Андрей родился в многодетной семье, был самым младшим, шестым ребенком. Своей семьей он обзавестись не успел. Был простым деревенским парнем», — рассказала глава Фатеевского сельского поселения Ирина Ламбина «72.ru».
Боец погиб 11 декабря, при каких обстоятельствах — не уточняется. Простятся с ним сегодня, 19 января в его родной деревне Березовка.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб контрактник из Ишима. Илье Скорину было 22 года.