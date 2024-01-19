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Updated Сегодня, 08:27

На спецоперации погиб морской пехотинец из Тюменской области

«Был простым парнем»: морской пехотинец из многодетной тюменской семьи погиб на СВО

19 января 2024, 08:25
Фото: 1MI

На спецоперации погиб морской пехотинец из Тюменской области

Мужчина погиб в декабре 2023 года в ходе выполнения боевых задач. Простятся с бойцом в его родной деревне Березовка.

В зоне спецоперации погиб уроженец деревни Березовка Вагайского района Андрей Гарин. Мужчина не проходил срочную службу, на СВО он отправился добровольцем. Там он служил в морской пехоте.

Фото: Типичный Тобольск / ВКонтакте
«Андрей родился в многодетной семье, был самым младшим, шестым ребенком. Своей семьей он обзавестись не успел. Был простым деревенским парнем», — рассказала глава Фатеевского сельского поселения Ирина Ламбина «72.ru».

Боец погиб 11 декабря, при каких обстоятельствах — не уточняется. Простятся с ним сегодня, 19 января в его родной деревне Березовка.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб контрактник из Ишима. Илье Скорину было 22 года.

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#Общество#Тюменская область#Вагайский район#Новости тюмени#Спецоперация#Бойцы#СВО#Боец#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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