«Он с детства мечтал быть военным»: в зоне СВО погиб 22-летний контрактник из Ишима

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Боец служил в артиллерийско-пулеметных войсках. 13 декабря 2023 года его группа попала под минометный обстрел под селом Новомихайловка. За самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга Илья удостоен ордена Мужества.
По словам мамы погибшего военного, в зоне специальной военной операции Илья находился практически с самого начала СВО.
«Илья с детства мечтал быть военным. В 2019 году ушел служить в армию на срочную службу. Позже подписал контракт в воинской части и по распределению попал на Курильские острова. Затем был направлен в зону специальной военной операции», — рассказала «Нашему Городу» мама бойца.
Родные погибшего военного отмечают, что Илья был честным, добропорядочным и очень отзывчивым человеком. Увлекался искусством — закончил художественную школу.
Церемония прощания и похороны Ильи Скорина состоятся сегодня в Ишиме, 19 января, на местном кладбище с 11:00 до 12:00.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции на Украине пошиб старший сержант инженерно-саперного батальона «Тобол» Сергей Какухин. У военного остались супруга и двое детей.