nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В зоне СВО погиб 22-летний контрактник из Тюменской области

«Он с детства мечтал быть военным»: в зоне СВО погиб 22-летний контрактник из Ишима

19 января 2024, 04:10
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 22-летний контрактник из Тюменской области

В зоне специальной военной операции погиб 22-летний контрактник из Тюменской области, житель Ишима Илья Скорин.
Фото: Ишим пере Подслушано

Боец служил в артиллерийско-пулеметных войсках. 13 декабря 2023 года его группа попала под минометный обстрел под селом Новомихайловка. За самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга Илья удостоен ордена Мужества.

По словам мамы погибшего военного, в зоне специальной военной операции Илья находился практически с самого начала СВО.

«Илья с детства мечтал быть военным. В 2019 году ушел служить в армию на срочную службу. Позже подписал контракт в воинской части и по распределению попал на Курильские острова. Затем был направлен в зону специальной военной операции», — рассказала «Нашему Городу» мама бойца.

Родные погибшего военного отмечают, что Илья был честным, добропорядочным и очень отзывчивым человеком. Увлекался искусством — закончил художественную школу.

Церемония прощания и похороны Ильи Скорина состоятся сегодня в Ишиме, 19 января, на местном кладбище с 11:00 до 12:00.

Читайте также:
Генерал Бастрыкин заинтересовался тюменцем, открывшим охоту на девушекВрачей нет? Тюменцы не могут попасть на прием к узким специалистамНа юге Тюменской области похолодает до -29
#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Подпишитесь
«Благодать да и только!»: как тюменцы празднуют Крещение
Вчера, 10:10
«Снова критический уровень»: как на состоянии Туры скажутся Крещенские купания
Вчера, 05:23
В Тюмени нашли счастливчиков, выигравших миллиард в лотерею
Вчера, 07:06
Опасный перекус: тюменцам рассказали, чем вреден обед за рабочим местом
Вчера, 10:13
«Рост составит до 50%»: что подорожает в Тюменской области в 2024 году?
Вчера, 05:18
Старший сержант батальона «Тобол» погиб в зоне СВО
Вчера, 04:26