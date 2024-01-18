Старший сержант батальона «Тобол» погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
9 января в селе Сладково состоялись похороны и церемония прощания с военным. Об этом сообщил глава администрации Сладковского района Александр ванов.
«Церемония прощания с земляком состоялась на кладбище села Сладково, со всеми воинскими почестями. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Сергея. Его жизненный путь достоин подвига воинов Великой Отечественной войны. Это невосполнимая боль утраты», — сообщил Александр Иванов.
Старший сержант Сергей Какухин принимал участие в специальной военной операции с августа 2022 года. За мужество и отвагу был награжден медаль. Жукова. У погибшего военного остались супруга и двое детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб лесопожарный и Казанского филиала Тюменской авиабазы Артём Долгих. На Донбасс он попал в октябре прошлого года — добровольцем, заключив контракт с Минобороны.