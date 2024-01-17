Стали больше болеть: в Тюмени классы в школах закрывают на карантин

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По информации регионального департамента образования и науки, на карантин закрыты 59 классов в школах юга Тюменской области, что составляет 0,6% от общего числа.
По информации Роспотребнадзора по Тюменской области, за первую январскую неделю в регионе было зафиксировано сокращения случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 15,3% по сравнению с последней неделей 2023 года. Также уменьшилось число заболевших COVID-19 — на 68,8%.
В настоящее время наблюдается рост числа заболевших как ОРВИ, так и COVID-19. За неделю с 8 по 14 января в Тюменской области коронавирусная инфекция была выявлена у 295 жителей региона, тогда как неделей ранее COVID-19 заболели 182 человека.