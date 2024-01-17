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В Тюменской области десятки классов отправили на карантин

Стали больше болеть: в Тюмени классы в школах закрывают на карантин

17 января 2024, 06:20
Фото: 1MI

В Тюменской области десятки классов отправили на карантин

Учащихся нескольких десятков классов перевели в Тюменской области на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По информации регионального департамента образования и науки, на карантин закрыты 59 классов в школах юга Тюменской области, что составляет 0,6% от общего числа.

По информации Роспотребнадзора по Тюменской области, за первую январскую неделю в регионе было зафиксировано сокращения случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 15,3% по сравнению с последней неделей 2023 года. Также уменьшилось число заболевших COVID-19 — на 68,8%.

В настоящее время наблюдается рост числа заболевших как ОРВИ, так и COVID-19. За неделю с 8 по 14 января в Тюменской области коронавирусная инфекция была выявлена у 295 жителей региона, тогда как неделей ранее COVID-19 заболели 182 человека.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Грипп#ОРВИ#Карантин
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