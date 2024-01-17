Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели коронавирусом за неделю

Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю

За вторую неделю 2024 года — с 8 по 14 января, количество госпитализаций в России увеличилось на 21,4%. Стало известно, как обстоят дела с COVID-19 в Тюменской области.