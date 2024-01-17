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Published Сегодня, 04:59

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Updated Сегодня, 05:01

Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю

Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели коронавирусом за неделю

17 января 2024, 04:59
Фото: Midjourney

Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю

За вторую неделю 2024 года — с 8 по 14 января, количество госпитализаций в России увеличилось на 21,4%. Стало известно, как обстоят дела с COVID-19 в Тюменской области.

Как следует из новой сводки, опубликованной на портале Объясняем.рф, в регионе выявили 295 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 103 случая больше, по сравнению с предыдущей неделей.

Выздороветь смогли 288 человек, 31 пришлось госпитализировать. Для сравнения, за период с 1 по 7 января выздоровел 521 человек, госпитализированных было 17.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах Российской Федерации», — отметили эксперты.

Ранее «Наш город» сообщал, что врачи прогнозируют рост заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости отметили еще в конце декабря.

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