Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели коронавирусом за неделю

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Как следует из новой сводки, опубликованной на портале Объясняем.рф, в регионе выявили 295 новых случаев заболевания COVID-19. Это на 103 случая больше, по сравнению с предыдущей неделей.
Выздороветь смогли 288 человек, 31 пришлось госпитализировать. Для сравнения, за период с 1 по 7 января выздоровел 521 человек, госпитализированных было 17.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах Российской Федерации», — отметили эксперты.
Ранее «Наш город» сообщал, что врачи прогнозируют рост заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости отметили еще в конце декабря.