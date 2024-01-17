«Попал под минометный огонь»: на СВО погиб лесопожарный из Тюменской области

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
На Донбасс Артем Долгих попал в октябре прошлого года — добровольцем, заключив контракт с Минобороны. О его гибели рассказали в департаменте лесного хозяйства Тюменской области.
«Наш коллега Артём Долгих погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Подразделение, в котором он служил попало под минометный обстрел в районе Кременной ЛНР. Наш земляк получил тяжелые ранения, от которых скончался 29 декабря», — написано в некрологе.
В родном селе Казанском у бойца остались супруга и двое детей — 10 и 14 лет.
Ранее стало известно о гибели на СВО еще одного тюменца — Евгения Куртеева. Мужчина также отправился на Донбасс добровольцем и прослужил там две командировки.