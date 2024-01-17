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«Попал под минометный огонь»: на СВО погиб лесопожарный из Тюменской области

«Попал под минометный огонь»: на СВО погиб лесопожарный из Тюменской области

17 января 2024, 13:45
Фото: Midjourney
В зоне специальной военной операции погиб лесопожарный Казанского филиала Тюменской авиабазы Артём Долгих. Смертельные ранения боец получил накануне Нового года в районе города Кременная Луганской Народной Республики.

На Донбасс Артем Долгих попал в октябре прошлого года — добровольцем, заключив контракт с Минобороны. О его гибели рассказали в департаменте лесного хозяйства Тюменской области.

Артём ДолгихАртём Долгих
Артём Долгих
Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области/телеграм
«Наш коллега Артём Долгих погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Подразделение, в котором он служил попало под минометный обстрел в районе Кременной ЛНР. Наш земляк получил тяжелые ранения, от которых скончался 29 декабря», — написано в некрологе.

В родном селе Казанском у бойца остались супруга и двое детей — 10 и 14 лет.

Ранее стало известно о гибели на СВО еще одного тюменца — Евгения Куртеева. Мужчина также отправился на Донбасс добровольцем и прослужил там две командировки.

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#Ирина Швецова#СВО
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