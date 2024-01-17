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В зоне СВО погиб металлург из Тюмени

Заключал контракт дважды: в зоне спецоперации погиб металлург из Тюмени

17 января 2024, 07:54
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб металлург из Тюмени

Евгений Куртеев родился в Серове, но жизненный путь привел его в Тюмень. Мужчина погиб в бою под Кременной Луганской Республики.

Проживая в Серове, Евгений Куртеев отучился в школе-интернате, а после устроился сортировщиком-сдатчиком металла на металлургическом заводе. Позже он решил перебраться в Тюмень, где работал на государственных и частных предприятиях.

Первый контракт с Минобороны РФ мужчина заключил добровольно в июле 2022 года. В составе штурмового отряда он участвовал в освобождении Артемовска Донецкой Народной Республики. По Указу президента Владимира Путина Евгений Куртеев был награжден медалью «За отвагу».

Фото: Администрация Серовского городского округа

Когда контракт истек, мужчина уехал в Серов, но надолго дома не задержался — в августе 2023 года он заключил второй контракт.

Погиб Евгений Куртеев 20 ноября 2023 года в бою, освобождая Кременную Луганской Народной Республики, ему было 38 лет. Простятся с мужчиной в его родном городе — Серове.

Ранее «Наш город» сообщал, что на СВО погиб молодой кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска. В этом году Владимиру Булашову исполнилось бы 30 лет.

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