Заключал контракт дважды: в зоне спецоперации погиб металлург из Тюмени

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Проживая в Серове, Евгений Куртеев отучился в школе-интернате, а после устроился сортировщиком-сдатчиком металла на металлургическом заводе. Позже он решил перебраться в Тюмень, где работал на государственных и частных предприятиях.
Первый контракт с Минобороны РФ мужчина заключил добровольно в июле 2022 года. В составе штурмового отряда он участвовал в освобождении Артемовска Донецкой Народной Республики. По Указу президента Владимира Путина Евгений Куртеев был награжден медалью «За отвагу».
Когда контракт истек, мужчина уехал в Серов, но надолго дома не задержался — в августе 2023 года он заключил второй контракт.
Погиб Евгений Куртеев 20 ноября 2023 года в бою, освобождая Кременную Луганской Народной Республики, ему было 38 лет. Простятся с мужчиной в его родном городе — Серове.
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