«Подлый выстрел»: в зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай»

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
О ее гибели сообщил телеграм-канал регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз Десантников» ЯНАО в Ноябрьске.
Известно, что Светлана Медведева примерно десять лет назад жила и работала в в Тюмени, а заетм она уехала на Ямал — в город Лабытнанги. Бойцу-медику было 34 года.
По информации «Союза Десантников» «Мурзай» отправилась в зону СВО добровольцем — «по зову сердца». О том как она погибла сведений пока нет.
Вместо некролога «боевое братство» опубликовало стихотворение, посвященное памяти Светлане Медведевой.
Была на СВО девчушка с Лабытнанги,
Души добрейшей, аленький цветок…
Возила раненых на старенькой «Буханке»,
Порой гордилась: «Меткий я стрелок!»
Всё было рядом: и любовь, и горе,
Тела двухсотых и трехсотых стон,
Любимый, счастье и мечты о море…
Но в ночь под Старый Новый год, как с неба гром…
«Мурзай» убита… Подлый выстрел в спину
Дочь Салехарда наповал сразил…
Увидеть бы глаза нам той скотины,
Что жизнь юную в расцвете лет сгубил…
Прощай родная, милая сестрёнка,
Господь в Бессмертный полк забрал тебя…
Пусть тленная душа того подонка
Боится ненависти нашей, как огня…
Мы отомстим, родная, за тебя…