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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 14:52

В зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай»

«Подлый выстрел»: в зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай»

15 января 2024, 13:19
Фото: Midjourney

В зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай»

В зоне специальной военной операции погибла врач из Тюменской области Светлана Медведева. Медик с позывным «Мурзай» скончалась, получив ранение, накануне старого Нового года.

О ее гибели сообщил телеграм-канал регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз Десантников» ЯНАО в Ноябрьске.

Фото: РО МОО «Союз Десантников» ЯНАО/телеграм

Известно, что Светлана Медведева примерно десять лет назад жила и работала в в Тюмени, а заетм она уехала на Ямал — в город Лабытнанги. Бойцу-медику было 34 года.

По информации «Союза Десантников» «Мурзай» отправилась в зону СВО добровольцем — «по зову сердца». О том как она погибла сведений пока нет.

Вместо некролога «боевое братство» опубликовало стихотворение, посвященное памяти Светлане Медведевой.

Была на СВО девчушка с Лабытнанги,

Души добрейшей, аленький цветок…

Возила раненых на старенькой «Буханке»,

Порой гордилась: «Меткий я стрелок!»

Всё было рядом: и любовь, и горе,

Тела двухсотых и трехсотых стон,

Любимый, счастье и мечты о море…

Но в ночь под Старый Новый год, как с неба гром…

«Мурзай» убита… Подлый выстрел в спину

Дочь Салехарда наповал сразил…

Увидеть бы глаза нам той скотины,

Что жизнь юную в расцвете лет сгубил…

Прощай родная, милая сестрёнка,

Господь в Бессмертный полк забрал тебя…

Пусть тленная душа того подонка

Боится ненависти нашей, как огня…

Мы отомстим, родная, за тебя…

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