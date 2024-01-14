Спас более 30 человек: в Тобольске простились с погибшим на СВО бойцом

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
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Updated Сегодня, 01:08
Про таких, как Владислав Третьяков, обычно говорят «человек светлой души». Мужчина обходился малым и был очень скромным человеком.
Тоболяк мечтал поступить на истфак, но задуманное так и не осуществил: все деньги он тратил на помощь родителям, у которых он был единственным сыном, а силы — на помощь бабушкам, за которыми ухаживал несколько лет.
Когда в семье возникали конфликтные ситуации, Владислав был тем, кто старался их уладить. Он всегда извинялся, если был неправ, а в авторитете для него были отец, брат — полковник МЧС и дяди.
Владислав обожал книги — он их читал много и ежедневно.
«Знал историю России от Рюриковичей, разносторонне был развит, разговаривать с ним всегда было интересно, я всегда думала о том, как он много знает. Он всегда понимал, о чем говорит», — рассказывает тетя бойца Оксана Хворова.
Кроме того, мужчина очень любил животных, всех без исключения. Никогда не проходил мимо бездомных котят и всегда их кормил. Находил он подход и к злым, брошенным хозяевами собакам: каждого уличного пса мужчина гладил с любовью, но ни один из них не отвечал на ласку агрессией.
Тоболяк работал продавцом-консультантом в разных магазинах, но в октябре 2022 года был мобилизован. Там, в зоне спецоперации, он не стрелял: свое призвание он нашел в спасении людей и благодаря его усилиям остались в живых более 30 бойцов.
Владислав служил в эвакуационном подразделении 21-й отдельной мотострелковой дивизии и носил звание младшего сержанта. Первое ранение мужчина получил зимой прошлого года — 7 пуль в бронежилет, 3 касательные по ногам и 2 задели голову. Тогда, говорит его тетя, бойцов буквально расстреливали в упор.
«Несколько дней был в бессознательном состоянии в госпитале. Реабилитация была непростая, тяжело ему было, ходил несколько месяцев с палочкой и хромал, ногам досталось сильно, но при этом всех успокаивал. Говорил: „все нормально, поправлюсь, заживёт“. Второе ранение получил осколочное в плечо, когда выносил раненого с боя, пробыл в санчасти 4 дня и опять на задачу ушёл, заживало всё на ходу», — рассказывает Оксана Хворова.
У Владислава была любимая женщина. С ней он успел пожениться, когда приехал домой на отпуск, который ему дали на время реабилитации после ранения. Его женой стала Юлия — женщина, которую он любил более 20 лет, с юности. Завести детей они не успели.
Погиб тоболяк 19 декабря при штурме опорного пункта ВСУ в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики. Он получил множественные осколочные ранения и скончался от кровопотери. Мужчина посмертно награжден Орденом мужества.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб житель села Вагай Тюменской области. Илье Аминову был всего 31 год.