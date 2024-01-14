Спас более 30 человек: в Тобольске простились с погибшим на СВО бойцом

Кроме того, мужчина очень любил животных, всех без исключения. Никогда не проходил мимо бездомных котят и всегда их кормил. Находил он подход и к злым, брошенным хозяевами собакам: каждого уличного пса мужчина гладил с любовью, но ни один из них не отвечал на ласку агрессией.