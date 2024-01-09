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«Бомбили, сын погиб»: родные полгода разыскивают бойца СВО из Тюменской области

«Бомбили, сын погиб»: родные полгода разыскивают бойца СВО из Тюменской области

9 января 2024, 11:35
Фото: 1MI
С июля прошлого года родные военнослужащего Александра Лыткина пытаются найти его, но безуспешно. За полгода они не получили от него никаких известий, в числе пропавших без вести боец также не значится.
Фото: предоставлены мамой бойца / Муксун.fm

За помощью близкие военнослужащего, проживающие в Югре, обратились в редакцию «Муксун.fm». Сестра и мама Александра — Вера рассказали, что на СВО он ушел из исправительной колонии в Тюменской области и воевал в составе батальона Шторм Z. С начала июля 2023 года никакой официальной информации об Александре семья получить не может. Со слов сослуживцев, 2 июля тюменец принимал участие в бою в районе Кременной, где и погиб.

«Точно мы не знаем. У нас есть общая группа в вайбере. Вот через родных бойцов собирали информацию о нём», — пояснила мать бойца.

Однако семья Александра надеется получить более точные сведения от официальных источников, а не из чатов в мессенджере.

«Было сообщение в вайбере, что один боец был с ним в бою, сказал их бомбили, сын погиб, попадание в голову при бомбежке. А этого бойца ранило, и он не знает, забрали моего оттуда или нет», — отмечает Вера.

До сих пор Александр Лыткин не числится в списках погибших, равно как и пропавших без вести. Его родные обратились уже во всевозможные инстанции и даже сдали ДНК для Следственного комитета. Но их запросы остаются либо совсем без ответа, либо просят подождать.

Накануне к поиску бойца подключилась уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Напомним, в конце прошлого года в Тюмени открылась первая общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. Обратиться в организацию могут родственники и близкие военнослужащих, от которых длительное время нет известий.

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