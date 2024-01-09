«Бомбили, сын погиб»: родные полгода разыскивают бойца СВО из Тюменской области

За помощью близкие военнослужащего, проживающие в Югре, обратились в редакцию «Муксун.fm». Сестра и мама Александра — Вера рассказали, что на СВО он ушел из исправительной колонии в Тюменской области и воевал в составе батальона Шторм Z. С начала июля 2023 года никакой официальной информации об Александре семья получить не может. Со слов сослуживцев, 2 июля тюменец принимал участие в бою в районе Кременной, где и погиб.