«Бомбили, сын погиб»: родные полгода разыскивают бойца СВО из Тюменской области

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
За помощью близкие военнослужащего, проживающие в Югре, обратились в редакцию «Муксун.fm». Сестра и мама Александра — Вера рассказали, что на СВО он ушел из исправительной колонии в Тюменской области и воевал в составе батальона Шторм Z. С начала июля 2023 года никакой официальной информации об Александре семья получить не может. Со слов сослуживцев, 2 июля тюменец принимал участие в бою в районе Кременной, где и погиб.
«Точно мы не знаем. У нас есть общая группа в вайбере. Вот через родных бойцов собирали информацию о нём», — пояснила мать бойца.
Однако семья Александра надеется получить более точные сведения от официальных источников, а не из чатов в мессенджере.
«Было сообщение в вайбере, что один боец был с ним в бою, сказал их бомбили, сын погиб, попадание в голову при бомбежке. А этого бойца ранило, и он не знает, забрали моего оттуда или нет», — отмечает Вера.
До сих пор Александр Лыткин не числится в списках погибших, равно как и пропавших без вести. Его родные обратились уже во всевозможные инстанции и даже сдали ДНК для Следственного комитета. Но их запросы остаются либо совсем без ответа, либо просят подождать.
Накануне к поиску бойца подключилась уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.
Напомним, в конце прошлого года в Тюмени открылась первая общественная приемная по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции. Обратиться в организацию могут родственники и близкие военнослужащих, от которых длительное время нет известий.