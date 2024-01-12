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В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым бойцом

В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым бойцом

12 января 2024, 09:09
Фото: 1MI
Илья Аминов погиб при исполнении боевых задач. Тюменцу был всего 31 год.

Сегодня, 12 января, в селе Вагай простились с Ильей Аминовым, погибшим в зоне спецоперации. Мужчине был 31 год, сообщает «Сельский Труженик».

Свои соболезнования выразили глава Вагайского района Сергей Сидоренко и первый заместитель главы Александр Сафрыгин.

Фото: Сельский Труженик / ВКонтакте

Обращаясь к семье погибшего, Сидоренко зачитал телеграмму главы региона Александра Моора.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ильи Владимировича. И хочу, что бы вы знали — Вагайский район и его жители рядом с вами, разделяют боль утраты и готовы прийти на помощь в любую минуту», — процитировал губернатора глава района.

За мужество и отвагу, проявленные в бою, Илья Аминов посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали родственникам бойца.

Ранее «Наш город» сообщал, что родные полгода разыскивают бойца СВО из Тюменской области. Александр Лыткин не числится в списке пропавших без вести, новостей от него также нет.

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