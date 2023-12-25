«Ни одного в беде не оставил»: жена военного медика с СВО рассказала о супруге-герое

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Артем Ширинкин родился 1 октября 1991 года в поселке Колпаковка, что почти в 500 километрах от Тюмени. Мама у мальчика работала медсестрой, а потому он мог на велосипеде гонять по местной больнице, очаровывая всех вокруг.
«У него дар был, он всех в себя влюблял, обладал каким-то невероятным магнетизмом, все его знали все о нем только хорошее говорили. С любым человеком мог разговор начать и покорить его», — рассказывает об Артеме Ширинкине его супруга Юлия Короткова.
Все же детство у Артема выдалось непростым, расти ему пришлось без мамы, а потому друзей и близких мужчины всегда поражало, как он сам мог себя воспитать таким светлым и добрым человеком.
Проведя детство в Колпаковке, парень поступил в тобольский колледж на фельдшера, где жил в общежитии.
«Я у него спрашивала, почему он именно эту профессию выбрал. А он говорил, что скорее всего из-за маминого примера, тоже хотел людям помогать», — рассказывает Юлия Короткова.
Получив образование, Артем переехал работать в Тюмень — медицинским представителем в компании КРКА-. С коллегами у мужчины тоже сложились теплые отношения. Но также в новом городе его ожидала судьбоносная встреча.
«Мы с мужем познакомились на работе, он у меня фельдшер, но подрабатывал в аптеке. Я тогда пришла его сменить и мы в первый же день влюбились друг в друга! А через месяц он сделал мне предложение и мы стали жить вместе», — с трепетом вспоминает Юлия.
В семье девушки Артема приняли с особенной теплотой, он полюбился маме и бабушке с первой встречи.
«Свою тещу, он сам решил называть „мама“. Это звучало так по-теплому и доброму, будто она действительно стала родной мамой для него. А мама называла его „мой сыночек“, она у меня всегда первым делом спрашивала: „как у сыночка дела?““, — говорит девушка.
Обустраивать совместный быт супругам приходилось с нуля. Но поддержка и любовь, которые царили в паре, помогали достигнуть всех намеченных целей.
«Он тогда мало представлял, что такое подарки под елкой и маленькие семейные радости. И я старалась ему это подарить, чтобы он чувствовал любовь и заботу. И он в свою очередь дарил мне этот букет чувств. У нас такая любовь была, о которой я даже в книжках никогда не читала. Мы никогда не ругались, спорили только о том, кто кого больше любит, мы часто говорили, что мы — пазлинки, идеально подходящие друг другу, более гармоничного союза и придумать нельзя», — говорит супруга.
У пары были глобальные планы на расширение семьи, Юлия и Артем хотели, чтобы у их детей было все, а потому к появлению малышей готовились обстоятельно, создавая теплое и уютное семейное гнездышко. Так они прожили 8 счастливых лет.
Но настало непростое время и мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации.
Артем Ширинкин сразу осознал, что раз его призвали, то нужно идти на фронт. Отталкиваясь от профессии, мужчину и на службе утвердили фельдшером, пообщавшись с Ширинкиным, утвердили и позывной — «Добряк».
За год и 1 месяц он побывал во всех горячих точках: на линии Кременная — Сватово, в Запорожском и Донецком направлениях.
«Везде работы хватало. Говорил, что старались всех по-максимуму спасать, никого не бросать. Условия работы не тепличные, работы много, она обширная и трудоемкая. Но они там все старались друг друга подбодрить и поддержать», — говорит Юлия.
Связь тогда часто отсутствовала. Бывало, что более месяца супруга не получала вестей от Артема. Но, дождавшись его звонка, на душе сразу становилось спокойнее, мужчина согревал своим теплом и заботой даже за тысячи километров.
«Он так старался беречь меня. Сначала вообще не говорил, что на передовой находится. о как я узнала об этом, то просил, чтобы я дома не сидела и не переживала, не плакала, чтобы гулять чаще ходила, ему так спокойнее было. А я не могла», — признается супруга.
Беспокоились за Артема и коллеги, на протяжении всего это сложного времени, они передавали через меня супругу «приветы» практически каждый день.
«Все это время они всегда были со мной на связи и во всем старалась оберегать меня, чтоб ему было спокойно, что за мной тут кто-то присматривает. Помню, 1 октября, у него был день рождения и мы вместе с друзьями решили организовать и отправить ему видео поздравление. Так сложилось, что друзей оказалось очень много и все из разных городов: Тюмень, Москва, Новосибирск, Тобольск, Екатеринбург… И все к нему относились искренне, по доброму. Это не передать словами», — вспоминает Юлия.
Когда поздравление дошло до именинника, он не ожидал, что его окружает так много друзей и все они захотели его поздравить в такой необычной форме.
«Так приятно было слышать эти эмоции, окунуть его в сложный для солдата период, в любовь, заботу, дружбу, в другую жизнь. Он так красиво смущался, даже стеснялся. Я думаю, он все в жизни делал не из корыстных целей, а от души не ожидая ничего в ответ, и может быть до конца и не осознавал насколько много рядом с ним хороших людей, друзей, близких семьи», — говорит супруга.
В ноябре «Добряка» вызвали на новую точку эвакуации. 28 числа он записал жене сообщение о случившемся и обещал в скором времени позвонить. Но на следующее утро Юлия получила звонок уже не от него.
«Мне сказали, что он попал под обстрел пока разгружал медикаменты на новой точке. Его ранили и травма оказалась не совместима с жизнью. Мы похоронили его 16 декабря, с почестями, как героя», — с болью говорит Юлия.
Близкие, друзья и знакомые мужчины, которых он успел очаровать, до сих пор не верят в произошедшее. О нем говорят, как о человеке, у которого не было ни одного греха за душой, ни одного злого помысла. Коллеги помнят его добрым, светлым, улыбчивым человеком. А в памяти его боевых товарищей он навсегда останется медиком, который любой ценой спасал жизни солдатам каждый день.