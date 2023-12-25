«Ни одного в беде не оставил»: жена военного медика с СВО рассказала о супруге-герое

Близкие, друзья и знакомые мужчины, которых он успел очаровать, до сих пор не верят в произошедшее. О нем говорят, как о человеке, у которого не было ни одного греха за душой, ни одного злого помысла. Коллеги помнят его добрым, светлым, улыбчивым человеком. А в памяти его боевых товарищей он навсегда останется медиком, который любой ценой спасал жизни солдатам каждый день.