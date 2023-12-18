Тюменский опытный боец СВО получил серьезное ранение в бою.

Осенью прошлого года Шамиль М. впервые отправился в зону СВО. Он выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике на передовой. По окончанию срока службы командование отметило, что этот боец грамотно выполнял боевые задачи, проявил себя, как дисциплинированный и ответственный доброволец. Известно, что он принимал участие в минировании территории по периметру в целях недопущения внезапного нападения противника.