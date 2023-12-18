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Тюменский опытный боец СВО получил серьезное ранение в бою.

Тюменский опытный боец СВО получил серьезное ранение в бою

18 декабря 2023, 09:42
Фото: 1MI
Тюменский опытный боец СВО получил серьезное ранение в бою.
Источник редакции сообщает, что тюменец Шамиль М., который во второй раз отправился в зону СВО, получил ранение на поле боя и сейчас находится в госпитале Луганска.

Осенью прошлого года Шамиль М. впервые отправился в зону СВО. Он выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике на передовой. По окончанию срока службы командование отметило, что этот боец грамотно выполнял боевые задачи, проявил себя, как дисциплинированный и ответственный доброволец. Известно, что он принимал участие в минировании территории по периметру в целях недопущения внезапного нападения противника.

После истечения срока службу мужчина некоторое время провел в Тюмени, но вскоре вновь отправился на фронт. На днях источник редакции сообщил о том, что брец получил серьезное ранение и был госпитализирован.

«Он лежит в госпитале Луганска, ранен», — коротко рассказал «Нашему городу» инсайдер.

Сейчас пока неизвестно, сможет ли он вернуться на фронт или по ранению его отправят домой. Однако, по данным источника, состояние у мужчины стабильное.

Гранатомётчик из Тюменской области погиб в зоне СВО
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне СВО погиб гранатомётчик из Тюменской области. Рафат Сафиуллин служил в мотострелковом отделении, был наводчиком.

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