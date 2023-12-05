В зоне СВО погиб 31-летний контрактник из Тюменской области

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Олег Кудымов родился в Ноябрьске. Позже с семьей переехал в Нижнетавдинский район, где окночил школу в селе Тюнево, Нижнетавдинское профессиональное училище №50. В 2012 году был призван на военную службу, по окончанию которой жил и работал в сфере сельского хозяйства в Голышмановском районе.
В феврале этого года Олег заключил контракт на военную службу и отправился в зону боевых действий на Украину.
Церемония прощания с военным состоится в среду, 6 декабря. Бойца похоронят в Тюмени на «Аллее славы» на Червишевском кладбище.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб 37-летний доброволец из Тобольска Константин Уткин. На СВО он отправился около месяца назад.