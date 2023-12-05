В зоне СВО погиб 31-летний контрактник из Тюменской области

Олег Кудымов родился в Ноябрьске. Позже с семьей переехал в Нижнетавдинский район, где окночил школу в селе Тюнево, Нижнетавдинское профессиональное училище №50. В 2012 году был призван на военную службу, по окончанию которой жил и работал в сфере сельского хозяйства в Голышмановском районе.