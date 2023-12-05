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В Тюмени простятся с погибшим на СВО уроженцем ЯНАО

В зоне СВО погиб 31-летний контрактник из Тюменской области

5 декабря 2023, 07:17
Фото: 1MI

В Тюмени простятся с погибшим на СВО уроженцем ЯНАО

В Тюмени простятся с погибшим в зоне специальной военной операции уроженцем Ноябрьска Олегом Кудымовым. 31-летний военный погиб при выполнении боевого задания 26 ноября 2023 года.
Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Олег Кудымов родился в Ноябрьске. Позже с семьей переехал в Нижнетавдинский район, где окночил школу в селе Тюнево, Нижнетавдинское профессиональное училище №50. В 2012 году был призван на военную службу, по окончанию которой жил и работал в сфере сельского хозяйства в Голышмановском районе.

В феврале этого года Олег заключил контракт на военную службу и отправился в зону боевых действий на Украину.

Церемония прощания с военным состоится в среду, 6 декабря. Бойца похоронят в Тюмени на «Аллее славы» на Червишевском кладбище.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб 37-летний доброволец из Тобольска Константин Уткин. На СВО он отправился около месяца назад.

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