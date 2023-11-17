«Связал свою жизнь с армией»: в зоне спецоперации погиб 56-летний тюменец

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Мужчина родился в 1967 году, а в 1986 году, когда ему было 19 лет, был призван в Вооруженные Силы. В ноябре того же года он прибыл в Афганистан, в район города Пули-Хумри провинции Баглан, и проходил службу в 449 отдельном автомобильном батальоне 59 бригады материального обеспечения.
В запас Киянбеков был уволен 4 июня 1988 года, а перед эти его наградили медалью «От благодарного афганского народа» и знаком «Воину-интернационалисту».
Тюменец родом из села Пеганово. В группе сельской школы «ВКонтакте» его бывшие одноклассники вспоминают товарища.
«Мы знали его с детства, 10 лет учились с ним в одном классе. Он был с нами на уроках и школьных субботниках, в спортзале и на зимней лыжне, на совхозном стане школьной ученической бригады „Юность“. Вместе с нами Хайрлы, Юра Киянбеков ушел со школьного двора в самостоятельную жизнь в далеком июне 1985 года», — пишут в сообществе.
По словам бывших одноклассников, все остались в родной Тюменской области. Один Хайрлы связал жизнь со службой в армии, но часто навещал село и школу. Ушел в зону СВО тюменец добровольно.
«Сегодня мы скорбим, но также и славим его жизнь, его отвагу и его преданность. Юра остался в нашей памяти — веселым, добрым, отзывчивым и простым человеком», — выражают соболезнования одноклассники.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб 42-летний полицейский из Тюменской области. На военную службу Руслан Садыков попал по частичной мобилизации в октябре прошлого года.