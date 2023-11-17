«Связал свою жизнь с армией»: в зоне спецоперации погиб 56-летний тюменец

Мужчина родился в 1967 году, а в 1986 году, когда ему было 19 лет, был призван в Вооруженные Силы. В ноябре того же года он прибыл в Афганистан, в район города Пули-Хумри провинции Баглан, и проходил службу в 449 отдельном автомобильном батальоне 59 бригады материального обеспечения.