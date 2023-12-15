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Гранатомётчик из Тюменской области погиб в зоне СВО

Гранатомётчик из Тюменской области погиб в зоне СВО

15 декабря 2023, 11:43
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб гранатомётчик из Тюменской области. Рафат Сафиуллин служил в мотострелковом отделении, был наводчиком.
Фото: ТГ-канал «Ялуторовск. Администрация города»

О гибели земляка сообщили в администрации Ялуторовска.

По данным местных чиновников, Рафат служил в звании рядового гвардии. Погиб 16 ноября при выполнении боевых задач.

— Прощание состоится в субботу, 16 декабря, в 11 часов в Мечети. Вечная память погибшему бойцу! Соболезнуем родным! — отметили представители администрации Ялуторовска.

Ранее «Наш город» сообщал о попавшем в плен жителе села Байкалово Тюменской области. Михаил Злобин служил старшим сержантом в отряде «Шторм» 70-го мотострелкового полка.

#Тюменская область#Ялуторовск#Прощание#Бойцы#СВО#Бойцы СВО#Погиб#Инна Доровская
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