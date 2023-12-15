Гранатомётчик из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
О гибели земляка сообщили в администрации Ялуторовска.
По данным местных чиновников, Рафат служил в звании рядового гвардии. Погиб 16 ноября при выполнении боевых задач.
— Прощание состоится в субботу, 16 декабря, в 11 часов в Мечети. Вечная память погибшему бойцу! Соболезнуем родным! — отметили представители администрации Ялуторовска.
Ранее «Наш город» сообщал о попавшем в плен жителе села Байкалово Тюменской области. Михаил Злобин служил старшим сержантом в отряде «Шторм» 70-го мотострелкового полка.