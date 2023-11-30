В тюменском селе простились с погибшим в зоне СВО 27-летним мобилизованным

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Похороны бойца состоялись 16 ноября. Известно, что Юрий принимал участие в специальной военной операции с октября прошлого года. В ряды ВС РФ он был призван в рамках частичной мобилизации. У военного остались супруга и двое маленьких детей.
«Приносим свои соболезнования родным и близким Юрия», — сообщили в администрации Коктюльского сельского поселения.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 31-летний житель Тобольска Александр Бекшенев. Военный проходил службу в танковых войсках. Смертельное ранение он получил 10 октября в ходе выполнения боевого задания.