В тюменском селе простились с погибшим в зоне СВО 27-летним мобилизованным

В Тюменской области прошли похороны церемония прощания с жителем Тюменской области Юрием Поповым, погибшим в зоне специальное военной операции на Украине. Военный получил смертельное ранение 7 ноября этого года при выполнении боевого задания. Ему было всего 27 лет.

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