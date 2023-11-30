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В тюменском селе простились с погибшим в зоне СВО 27-летним мобилизованным

В тюменском селе простились с погибшим в зоне СВО 27-летним мобилизованным

30 ноября 2023, 04:25
Фото: 1MI
В Тюменской области прошли похороны церемония прощания с жителем Тюменской области Юрием Поповым, погибшим в зоне специальное военной операции на Украине. Военный получил смертельное ранение 7 ноября этого года при выполнении боевого задания. Ему было всего 27 лет.
Фото: Коктюльское сельское поселение

Похороны бойца состоялись 16 ноября. Известно, что Юрий принимал участие в специальной военной операции с октября прошлого года. В ряды ВС РФ он был призван в рамках частичной мобилизации. У военного остались супруга и двое маленьких детей.

«Приносим свои соболезнования родным и близким Юрия», — сообщили в администрации Коктюльского сельского поселения.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 31-летний житель Тобольска Александр Бекшенев. Военный проходил службу в танковых войсках. Смертельное ранение он получил 10 октября в ходе выполнения боевого задания.

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