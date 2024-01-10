Министр обороны Шойгу похвалил бойцов из Тюменской области за эффективность на СВО

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
Генерал армии пояснил, что полк с первых дней специальной военной операции результативно решает задачи по инженерному обеспечению.
«Решительными и профессиональными действиями личного состава было проверено более одной тысячи километров маршрутов движения, обезврежено и уничтожено около 1 500 взрывоопасных предметов, установлено свыше 10 тысяч мин различного предназначения и возведено порядка 10 километров невзрывных заграждений», — цитирует информцентр главу минобороны.
Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин присвоил тюменскому полку почетное звание — «гвардейский». В настоящее время 190 военнослужащих из 40-го полка отмечены за свою службу государственными наградами. Полковнику Рустаму Сайфуллину присвоено звание Героя России.
Ранее тюменских ветеранов специальной военной операции пригласили на занятия адаптивными видами спорта. Так, в региональной столице экс-военнослужащие уже занимаются силовыми тренировками, стрельбой из лука и мини-футболом.