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Министр обороны Шойгу похвалил бойцов из Тюменской области за эффективность на СВО

Министр обороны Шойгу похвалил бойцов из Тюменской области за эффективность на СВО

10 января 2024, 10:11
Фото: 1MI
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил профессионализм и эффективность 40 инженерно-саперного полка, сформированного в Тюменской области. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в Информационном центре регионального правительства.

Генерал армии пояснил, что полк с первых дней специальной военной операции результативно решает задачи по инженерному обеспечению.

«Решительными и профессиональными действиями личного состава было проверено более одной тысячи километров маршрутов движения, обезврежено и уничтожено около 1 500 взрывоопасных предметов, установлено свыше 10 тысяч мин различного предназначения и возведено порядка 10 километров невзрывных заграждений», — цитирует информцентр главу минобороны.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин присвоил тюменскому полку почетное звание — «гвардейский». В настоящее время 190 военнослужащих из 40-го полка отмечены за свою службу государственными наградами. Полковнику Рустаму Сайфуллину присвоено звание Героя России.

Ранее тюменских ветеранов специальной военной операции пригласили на занятия адаптивными видами спорта. Так, в региональной столице экс-военнослужащие уже занимаются силовыми тренировками, стрельбой из лука и мини-футболом.

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#Общество#Ирина Швецова#Сергей Шойгу#СВО
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