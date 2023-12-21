«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Девушка отметила, что Александр всегда был упрямым и настойчивым в своих решениях. Если на что-то решился, то уже не остановить.
«Он был очень хороший человек и добрый. Друзей у него было много. А по характеру был очень упертым, постоянно стоял на своем», — отметила родственница бойца.
До СВО Александр работал по вахтам вальщиком леса. На Донбасс в первый раз отправился в составе ЧВК. В одном из боев был контужен. Затем получил ранение. На реабилитацию приехал домой. Но в родной деревне Александр задержался ненадолго.
«Когда Александр первый раз уехал, сказал нам, что на работу. Потом, спустя время, он позвонил маме и сказал: „Мама я ушел на войну“. Получив ранение, приехал домой. А в сентябре месяце он подписал контракт с Минобороны и ушел снова на СВО. И больше не пришел», — вспоминает девушка.
У Александра Рахимова остались родители и двое сыновей. Вместе с ними по бойцу скорбят все жители Петропавловки.