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30-летний доброволец из Тюменской области обманом уехал на СВО и погиб

«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области

21 декабря 2023, 10:26
Фото: 1MI

30-летний доброволец из Тюменской области обманом уехал на СВО и погиб

В деревне Петропавловка Ярковского района 16 декабря простились с погибшим на СВО 30-летним Александром Рахимовым. На Донбасс тюменец попал добровольно. Родным сказал — поехал на вахту. Только спустя время они узнали правду. Об этом «Нашему городу» рассказала его сестра.

Девушка отметила, что Александр всегда был упрямым и настойчивым в своих решениях. Если на что-то решился, то уже не остановить.

«Он был очень хороший человек и добрый. Друзей у него было много. А по характеру был очень упертым, постоянно стоял на своем», — отметила родственница бойца.
Фото: Азалия Лубнина / ТЯ (Типичное Ярково) Тюменская область/ВКонтакте

До СВО Александр работал по вахтам вальщиком леса. На Донбасс в первый раз отправился в составе ЧВК. В одном из боев был контужен. Затем получил ранение. На реабилитацию приехал домой. Но в родной деревне Александр задержался ненадолго.

«Когда Александр первый раз уехал, сказал нам, что на работу. Потом, спустя время, он позвонил маме и сказал: „Мама я ушел на войну“. Получив ранение, приехал домой. А в сентябре месяце он подписал контракт с Минобороны и ушел снова на СВО. И больше не пришел», — вспоминает девушка.

У Александра Рахимова остались родители и двое сыновей. Вместе с ними по бойцу скорбят все жители Петропавловки.

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