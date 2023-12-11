«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
О боевых буднях, воинском быте, поддержке земляков и о многом другом «Нашему городу» рассказал «Знахарь». Именно так, по своему военному позывному, он попросил его представить.
На Украине тюменский «Знахарь» объявлен в розыск, а за его голову назначена цена — 10 тысяч долларов.
«Я в таком подразделении служу, что на каждого из нас идет большая охота. Поэтому, сам иногда боюсь, что-нибудь лишнее про личное сказать. Поймите, у меня семья, я не за себя переживаю, за них. Напишите мои ФИО, украинцы сразу пробьют моих родных, друзей. Зачем это надо. Кто меня знает, тот и так поймет, кто им привет передает», — пояснил боец.
Но одно дело, когда враг на войне, там волей-неволей, ты готов ко всему, другое, сокрушается наш собеседник, когда он прячется в тылу и когда «бьют в спину свои».
«Много людей меня ненавидят. Есть такие среди коллег и знакомых. СВО вскрыла сущность таких людей. Они меня ненавидят, потому что я туда ушел. Осуждают. Называют меня „героюшкой“, еще кем-то. Знаете, я очень любил свою работу на скорой, и своих коллег люблю, уважаю и буду уважать. Но вот не этих лицемеров. Из-за них даже возвращаться обратно не хочу. Не хочу их видеть больше в своей жизни», — говорит «Знахарь».
По словам 41-летнего тюменца, уйти на СВО он решил в конце 2022 года. Хотел попасть в батальон «Тобол», но не взяли из-за брони. Только спустя полгода, так и не дождавшись ответа от военкомата, мужчина заключил контракт с Минобороны.
«Я бронь снял. На это ушло время. Но и после снятия брони никто меня не взял. С декабря 2022 года до мая 2023 года я ждал ответа от военкомата и уже потом сам подписал контракт», — вспоминает мужчина.
Так тюменец попал в зону специальной военной операции. Сейчас он служит санинструктором в составе разведгруппы отряда специального назначения (ТОС — тяжелая огнеметная система) на самом» передке» — Сватово-Кременном направлении в районе Серебрянского лесничества.
«Как вам объяснить, почему я туда ушел? Ушел по зову сердца. Каждому человеку, наверное, рано или поздно приходится осознать, что для него семья, родина. Я долго над этим думал. Больше всего не хотел быть диванным критиком. Чувствовал, что обязан помочь и могу помочь. В конце концов, я медик с большим опытом работы. Почему девчонки молодые там таскают на себе раненных, а я должен дома отсиживаться. Я пошел защищать свою семью, родителей, детей. Только там ты понимаешь, с какой нечестью приходиться воевать. И кто это будет делать? Лучше мы, чем наши дети, наша молодежь», — заявляет тюменец.
Еще одной причиной, почему «Знахарь» не мог больше оставаться дома, стала гибель друга. Тогда ему пришла мысль, что война забирает лучших, молодых, что она может коснуться всех, а этого нельзя допустить. Вспоминая, своего погибшего товарища, мужчина не может сдержать слез.
«30 мая я подписал контракт. Хотя мог бы и раньше. Жалею, что не успел раньше. В феврале прошлого года в Бахмутской мясорубке погиб мой друг. Он служил в ЧВК Вагнер. В марте его похоронили. Его смерть стала последней каплей. Знаете, они для меня — мой друг, мои новые братья — все герои. И те, кого уже похоронили, в моем сердце продолжают жить. Это не просто слова. Простите, что не могу сдержаться. Они реальные. Это они настоящие люди, они герои», — пояснил медик.
Главной задачей санинструктора в зоне боевых действий — научить бойцов оказывать первую помощь при ранениях, владеть приемами тактической медицины.
«Объясняю ребятам, как они должны оказывать помощь себе. Потому что я один, а их много. Все время им повторяю: „Ваше спасение — жгут и обезболивание“. Я им оказываю помощь на догоспитальном этапе. А до меня — они сами должны себе помочь, потому что от этого умения зависит их жизнь. И перевязки они должны сами себе делать», — разъяснил мужчина.
Бывает раненных много, госпиталь далеко, «Знахарь» сам накладывает швы, кому-то ставит капельницы. Тут медик не удержался и с гордостью похвастался своей аптечкой. Говорит, что у него есть все что нужно и даже более. Собрать необходимый медицинский материал ему помогли его тюменские коллеги — из Каскаринской больницы, 2-й городской больницы и тюменской стоматологии №3.
«Огромное спасибо! Шовный материал они отправили. Я могу уже открыть госпиталь для своих бойцов. У меня материалов очень много. Начиная от таблеток, заканчивая препаратами для противошоковой терапии. У меня все есть. Если что заканчивается, я им звоню, они помогают. Вот такие хорошие люди живут в нашем регионе. Знайте, я вам очень благодарен каждому из вас. Вы лучшие!», — отмечает боец.
«Знахарь» рассказал, что у тюменских бойцов самые хорошие аптечки в зоне СВО. В них есть все самое необходимое. Материал и лекарства отличного качества. Он напомнил, что индивидуальная аптечка — иногда единственный шанс выжить в бою.
«Вот опять-таки благодаря правительству Тюменской области. Наши аптечки вообще очень классные! Не сравнятся с другими регионами», — заметил «Знахарь».
На позициях раненым бойцам оказывается первая помощь. Затем их отправляют в ближайший госпиталь. Но от того, как быстро и качественно была обработана рана, зависит успех выздоровления и реабилитации.
«За годы работы в скорой помощи, у меня накопился хороший багаж знаний и навыков. Конечно, тактическая медицина отличается от гражданской. Часто счет идет на секунды, чтобы спасти бойца. Есть такое понятие — золотой час. То есть когда человек получает ранение, ему нужно как можно быстрее помочь и потом организовать выезд эвакуационной группы в госпиталь. Ранения всякие бывают. Минно-разрывные, осколочные. Кроме того, бойцы иногда болеют, я их лечу. Капаю. По нам сильно бьют. Бьют именно дронами. Ранений очень много. Зашиваю сам. Мой девиз — главное, сохранить жизнь бойца», — говорит санинструктор.
Знахарь немного рассказал о том, как обустроен быт солдат на позициях. Живут бойцы под землей — в блиндажах. Стараются обустроить их так, чтобы было не только тепло, но и уютно. Вообще, российских военнослужащих отличает тяга к чистоте. Порядок здесь уважают. Даже на линии прямого соприкосновения с врагом — умудряются построить бани.
«Мы живем под землей — в блиндажах. Находимся на линии соприкосновения, под носом врага. Ребятам часто приходится сутками находиться под открытым небом. Надо же хоть иногда им согреться, помыться. Полевую баню я сам лично делал. Я ж парень-то деревенский. Всякой работе обучен, привычен. Знаю, как это делается, дом себе сам отстроил. С парнями договариваемся, у кого, когда свободное есть время и то блиндаж оборудуем, то вот баню. Пиломатериалы нам привозят. Знаете, как это классно, когда есть возможность погреться и помыться», — отметил тюменец.
Так получилось, что в своем отряде тюменский «Знахарь» оказался единственным мусульманином. По его словам, до СВО он никогда не задумывался о националистических отношениях и никогда не делил людей на хороших и плохих только по этническим признакам. Но здесь, на Донбассе, он нашел новых братьев — все они русские.
«Я сам татарин, мусульманин. И здесь к этому относятся с уважением. Я как-то раньше не думал об этом. Находясь там, я понял, кто такие русские. И, знаете, я горд, своими русскими братьями. Русские — это мои братья, уже, братья навеки», — подчеркнул боец.
Боец за время нашей с ним беседы несколько раз признался, что невероятно гордится своим регионом и неустанно благодарит всех неравнодушных тюменцев, которые помогают военнослужащим. Говорит, не один регион не может похвастаться таким объемом помощи СВО, как Тюменская область.
В пример он привел Хакасию и Алтайский край, чьи военнослужащие практически ничего не получают с гражданки.
«С нами вместе находятся парни из Хакасии. Им ничего не приходит, поверьте. Из Алтайского края тоже есть и тоже без поддержки. Вы просто не представляете, когда узнают, что мы тюменские, они со слезами на глазах нас обнимают. Говорят, вас такое число поддерживает людей. Ну вот как так, почему их власти бросили своих ребят? Очень это несправедливо. У них даже самого необходимого нет. Тут как-то, на задании они были, несколько суток провели в поле под открытым небом без теплой одежды и спальников. Хорошо, что у нас нашлись, поделились с бойцами, отдали пять штук им. Конечно, мы с ними делимся, как же иначе», — возмущается медик.
Тюменским же бойцам помощь идет от всюду — правительство заботится о своих, реагирует на их нужды, сами жители помогают всем, чем могут. Как заметил «Знахарь», даже рукавицы, вязанные чьими-то заботливыми руками, на СВО греют по-особенному.
«Я горд тем, что родился в Тюменской области. Мои земляки, кто сейчас помогает нам, вы все мои красавчики. Мы вам тут очень благодарны. Знайте, что все, что вы нам передаете сюда, доходит в полном объеме. Когда приходят ваши посылки с гуманитаркой, у бойцов слезы на глазах от радости. Ваша поддержка очень помогает там и мотивирует», — отметил «Знахарь».
По словам бойца, в настоящее время у него и его сослуживцев есть все необходимое для несения службы. Он неоднократно в разговоре упоминал, что помощь в зону СВО от тюменцев приходит постоянно. Также он благодарит главу региона и общественного спецпредставителя губернатора по вопросам спецоперации.
«Хочу сказать огромное спасибо Моору Александру Викторовичу. Это человек с большой буквы. У нас он курирует около 6000 человек — мобилизованных и добровольцев. Он, понимаете, он мужик. Если что-то пообещал, то он делает. И еще его представитель в СВО — Николай Савченко. Он нас тут курирует. Он тоже делает свое дело ответственно. Приезжает к нам, интересуется чего нам не хватает, старается это достать и привезти», — говорит медик.
«Знахарь» надеется, что и сейчас его услышат земляки и местные власти, и помогут для его сослуживцев приобрести устройство РЭБ (система радиоэлектронной борьбы), говорит, что им его очень не хватает.
«Нас часто дронами атакуют. Хотел бы сказать, нам не хватает РЭБов. Штучка такая, как телефон, выглядит, но дорого стоит. Вот нас 15 человек. Нам хотя бы один РЭБ и тепловизор. Очень плохо без них», — пояснил мужчина.
Еще одной проблемой поделился санинструктор — это отсутствие автомобиля. Нужен он для транспортировки раненых. Сейчас бойцов вывозят на военной технике, а это не удобно и дольше, чем на обычной машине.
«Честно, по-человечески скажу, нам машины не хватает. Мы вывозим бойцов на БТРе. А это не эффективно, понимаете? Иногда же далеко приходится ехать. Раненных много, а госпиталь не резиновый. Если в Кременной места нет, везем в Рубежное или в Северодонецк. Вот, поэтому нам бы буханку — это самая там передовая машина. Людям помогите, пожалуйста», — обращается с просьбой фельдшер.
«Знахарь» отметил, что мог бы и сам купить, к примеру устройство РЭБ, но на его обеспечении семья и он в данный момент должен о них заботится тоже.
В разговоре тюменец и словом не обмолвился о том, что часть заработанных денег, он тратит на нужды сослуживцев. На губернаторские выплаты он приобрел генератор, который забрал с собой на СВО. Об этом уже рассказала его мама. По словам женщины, когда сын купил электростанцию, очень радовался, что едет к бойцам не с пустыми руками.
Напомним, наш собеседник служит в одной из самых горячих точек на территории Украины. За полгода в зоне СВО ему пришлось столкнуться с самым настоящим ужасом. Говорит, что противник не брезгует не чем и использует самые жестокие методы.
«Это жестокая война. Особенно хочу, чтобы наши мужики меня услышали. С нами воюет весь мир. Очень много американцев. Очень много поляков. И есть отдельные батальоны казахские. Даже Казахстан против нас. По жестокости это война отличается от других. Уверен, что когда она закончится, все их преступления вскроются и люди узнают всю правду», — рассказывает боец.
Недавно «Знахаря» отпустили в короткий отпуск. Домой он приехал без предупреждения — устроил сюрприз в День матери. На побывке боец постарался максимально уделить время семье, друзьям. Признается, что очень скучает и переживает за своих домашних, но вернуться в мирную жизнь пока не готов.
«Сейчас я здесь нужнее, чем на гражданке. Ни разу не пожалел то, что я нахожусь там. Даже такой мысли у меня не было. Потому что я там нужнее пацанам. Для них я реально, как талисман. Если я пойду с ними, значит, кто-то выживет. Вот, звонят, говорят, мы тебя ждем, быстрее возвращайся, без тебя никак», — отмечает «Знахарь».
Еще боец считает, что он, уйдя добровольцем, закрыл место, на которое мог попасть кто-то менее опытный. Уверен, что воевать должны идти те, кто осознанно делает этот выбор и готов ко всему.
«Повторюсь, там очень тяжело. Говорят, в жизни всегда есть выбор. А там его нет. Там жизнь или смерть и всё», — подчеркивает военный медик.
Сегодня «Знахарь» снова в зоне СВО. Вернулся на позиции с полными руками подарков для своих сослуживцев.
«Народ у нас очень добрый и щедрый! Вместе мы сила и нас не победить! Сын уехал не с пустыми руками, а с гостиницами для ребят — лекарства, медицинские приборы. 100 штук грипферона чего стоит! Это его коллега постарался — Иван Карачев, сотрудник станции Скорой медицинской помощи. Соседи сына Азат и Танзиля Зайнутдинов купили два небулайзера, отраву для мышей и крыс, пироги, одежду. Азат сам служил в СВО, знает нужды бойцов, живущих в блиндажах, как никто другой. Одежду и лекарства привезли из Тюмени Нариман Вагапов и Светлана Шаяхметова. Носки, сладости, белье, перчатки, бытовые принадлежности принесли многие наши односельчане и каскаринцы. То что сын не смог забрать, отправили посылкой на позывной „Знахарь“», — рассказала «Нашему городу» мама бойца.
Недавно в зоне специальной военной операции погиб односельчанин и друг «Знахаря» — Руслан Садыков. Перед отъездом, мобилизованный признался своей родственнице, что верит в победу, и в то, что вернется живым. А еще он, как участник боевых действий в Чечне, считал, что война его полюбила.