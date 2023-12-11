«За мной ведут охоту»: тюменский медик рассказал о своей службе в зоне СВО

В разговоре тюменец и словом не обмолвился о том, что часть заработанных денег, он тратит на нужды сослуживцев. На губернаторские выплаты он приобрел генератор, который забрал с собой на СВО. Об этом уже рассказала его мама. По словам женщины, когда сын купил электростанцию, очень радовался, что едет к бойцам не с пустыми руками.