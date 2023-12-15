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В зоне СВО погиб тюменец, убивший незнакомца на спор

Убил незнакомца на спор: на СВО погиб осужденный тюменец

15 декабря 2023, 06:19
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб тюменец, убивший незнакомца на спор

В селе Абатском Тюменской области простились с осужденным мужчиной, погибшим на СВО. Дмитрий Татьяненко отбывал наказание в колонии за убийство 50-летнего мужчины.

Тюменец совершил преступление еще в 2015 году. По информации пресс-службы судебной системы Тюменской области, Дмитрий выпивал с другом и катался по селу на машине.

В один момент приятели поспорили: тюменец сказал товарищу, что с легкостью может лишить жизни человека. Чтобы доказать это, он убил 50-летнего незнакомца. Орудием преступления стала лопата, а от тела мужчины избавились, сбросив его в болото.

Преступление удалось раскрыть только в 2021 году. Дмитрия Татьяненко приговорили к 17 годам колонии.

Фото: газета «Сельская новь»

Как только началась спецоперация, мужчина отправился на передовую. О нем писали в местной газете «Сельская новь». Сообщается, что в 2013–2014 годах тюменец служил на военном аэродроме в Калужской области.

Он погиб 17 января под Артемовском. Дмитрий был посмертно награжден медалью за «Отвагу», награду передали его родителям.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб выпускник тюменского инженерно-строительного института Сергей Зинченко. Мужчина ушел служить добровольно.

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