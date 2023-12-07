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Выпускник тюменского вуза погиб в зоне СВО

Выпускник тюменского вуза погиб в зоне СВО

7 декабря 2023, 14:09
Фото: 1MI
Выпускник тюменского инженерно-строительного института Сергей Зинченко погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. На спецоперацию он отправился добровольцем, заключив контракт с Министерством обороны.

О гибели Сергея Зинченко сообщили в администрации Нижневартовска (ХМАО). Мужчина переехал туда больше 40 лет назад, в 1982 году из Татарстана. Там прошли его старшие школьные годы. В 1985 году он ушел на службу в армию, спустя 3 года вновь вернулся в Нижневартовск. Затем окончил тюменский инженерно-строительный институт.

Фото: Администрация Нижневартовска

Сергей Зинченко работал, например, в компаниях «Гортехсервис», «Теплоград», в управляющей компании №1. При его непосредственном участии были построены разные объекты в Нижневартовске. Например, под его руководством создавали и запускали бассейн в детском саду «Ромашка».

В юности, рассказывают родные Сергея, он много занимался спортом — даже занимал призовые места в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

— Родные, близкие, коллеги отзываются о нём как о трудолюбивом, ответственном человеке, любящем своих детей, внуков, супругу. В зону специальной военной операции Сергей Зинченко отправился добровольно, заключив контракт с Министерством обороны РФ. Наш земляк с честью нес службу. Героически погиб, выполняя боевое задание, — рассказали в официальной группе «ВКонтакте» администрации Нижневартовска.

Ранее «Наш город» рассказывал о гибели в зоне СВО тюменского прапорщика Марата Баженова. Он вместе с группой возвращался к месту дислокации после успешного выполнения боевого задания. Баженов заметил беспилотник, и вместе с напарником принял удар дрона на себя. Оба погибли, но тем самым спасли боевых товарищей.

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