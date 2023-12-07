Выпускник тюменского вуза погиб в зоне СВО

О гибели Сергея Зинченко сообщили в администрации Нижневартовска (ХМАО). Мужчина переехал туда больше 40 лет назад, в 1982 году из Татарстана. Там прошли его старшие школьные годы. В 1985 году он ушел на службу в армию, спустя 3 года вновь вернулся в Нижневартовск. Затем окончил тюменский инженерно-строительный институт.