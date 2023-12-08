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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

Тюменские общественники помогут фонду поддержки участников СВО

Тюменская область поможет фонду Путина в поддержке участников СВО

8 декабря 2023, 03:25
Фото: 1MI

Тюменские общественники помогут фонду поддержки участников СВО

Общественная палата Тюменской области заключила соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщили в администрации Ялуторовска.

Председатель палаты Геннадий Чеботарев и руководитель филиала Динара Поштаренко подписали документ о начале совместной работы. Совместными усилиями они будут проводить мероприятия, направленные на поддержку участников СВО и их семей.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе президента России Владимира Путина. С бойцами и их семьями в регионах работают координаторы, прошедшие специальное обучение.

Людям помогают получить все полагающиеся меры поддержки, в числе которых медицинская и социальная реабилитация, обеспечение лекарствами, а также содействие в трудоустройстве ветеранов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским бойцам в зоне СВО обустроили молельные комнаты. О помощи попросили подразделения, в которых они служат.

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#Общество#Тюменская область#Соглашение#Фонды#Общественная палата#Спецоперация#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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