Тюменская область поможет фонду Путина в поддержке участников СВО

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Председатель палаты Геннадий Чеботарев и руководитель филиала Динара Поштаренко подписали документ о начале совместной работы. Совместными усилиями они будут проводить мероприятия, направленные на поддержку участников СВО и их семей.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе президента России Владимира Путина. С бойцами и их семьями в регионах работают координаторы, прошедшие специальное обучение.
Людям помогают получить все полагающиеся меры поддержки, в числе которых медицинская и социальная реабилитация, обеспечение лекарствами, а также содействие в трудоустройстве ветеранов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским бойцам в зоне СВО обустроили молельные комнаты. О помощи попросили подразделения, в которых они служат.