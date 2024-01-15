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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В зоне спецоперации погиб боец из Ялуторовска

«Пример стойкости и силы духа»: в зоне СВО погиб боец из Ялуторовска

15 января 2024, 09:16
Фото: 1MI

В зоне спецоперации погиб боец из Ялуторовска

Василий Савин ушел на спецоперацию добровольцем. В зоне СВО он служил старшим механиком-водителем взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.

О том, что при выполнении боевых задач погиб житель Ялуторовска, сообщили в администрации города.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Быть воином — жить вечно. Обещаем сохранить память о Василии Юрьевиче в наших сердцах и истории города», — написали в Телеграм-канале администрации.
Фото: администрация Ялуторовска

Василий был отзывчивым и трудолюбивым человеком, примерным семьянином. У него остались родители, жена и двое детей.

«Такие мужчины — пример стойкости, силы духа, смелости, верности своему долгу и преданности Родине», — дополнили в администрации Ялуторовска.

Простятся с бойцом завтра, 16 января, в Сретенском Соборе в 12:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб боец из Тобольска. Владислав Третьяков получил смертельное ранение при штурме опорного пункта противника в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики.

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