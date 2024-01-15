«Пример стойкости и силы духа»: в зоне СВО погиб боец из Ялуторовска

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
О том, что при выполнении боевых задач погиб житель Ялуторовска, сообщили в администрации города.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Быть воином — жить вечно. Обещаем сохранить память о Василии Юрьевиче в наших сердцах и истории города», — написали в Телеграм-канале администрации.
Василий был отзывчивым и трудолюбивым человеком, примерным семьянином. У него остались родители, жена и двое детей.
«Такие мужчины — пример стойкости, силы духа, смелости, верности своему долгу и преданности Родине», — дополнили в администрации Ялуторовска.
Простятся с бойцом завтра, 16 января, в Сретенском Соборе в 12:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб боец из Тобольска. Владислав Третьяков получил смертельное ранение при штурме опорного пункта противника в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики.