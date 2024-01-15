Многодетные родители из Тюменской области отправили двух сыновей на СВО

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Один сын — Алексей, работает в Тюмени, младший Анатолий учится в пятом классе, а дочь Надежда — в десятом. Два старших сына отправились в зону спецоперации.
«Дети — это наше счастье, наша радость. Как известно, крепкие семьи не возникают сами по себе, это усердный и ежедневный труд всех домочадцев», — поделились супруги.
Они также поделились секретом крепкой и дружной семьи: для этого важно любить, уважать, понимать и терпеть, а учиться этому нужно всю жизнь.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали массово скупать путевки в детские летние лагеря. До первой смены полгода, а мест уже почти не осталось.