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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Сыновья многодетных родителей из Тюменской области отправились на СВО

Многодетные родители из Тюменской области отправили двух сыновей на СВО

15 января 2024, 08:20
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сыновья многодетных родителей из Тюменской области отправились на СВО

Андрей и Татьяна Шевелевы из Казанского района награждены медалями «Отцовская доблесть» и «Материнская слава». Награды им вручил в 2023 году губернатор Александр Моор.

Один сын — Алексей, работает в Тюмени, младший Анатолий учится в пятом классе, а дочь Надежда — в десятом. Два старших сына отправились в зону спецоперации.

«Дети — это наше счастье, наша радость. Как известно, крепкие семьи не возникают сами по себе, это усердный и ежедневный труд всех домочадцев», — поделились супруги.

Они также поделились секретом крепкой и дружной семьи: для этого важно любить, уважать, понимать и терпеть, а учиться этому нужно всю жизнь.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы начали массово скупать путевки в детские летние лагеря. До первой смены полгода, а мест уже почти не осталось.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Семья#Награда#СВО#Участники СВО#Любовь Селезнева
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