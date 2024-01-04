nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Президент Путин наградил журналиста и преподавателя из Тюмени

Владимир Путин наградил двух тюменцев за их труд

4 января 2024, 10:29
Фото: Кремлин.Ру

Президент Путин наградил журналиста и преподавателя из Тюмени

Двое жителей Тюменской области получили государственные награды от президента России Владимира Путина. Соответствующая информация представлена в документе, размещенном на официальном портале для публикации нормативно-правовых актов.

Указом президента России Владимира Путина редактор отдела газеты «Тюменские известия» Андрей Фатеев был признан заслуженным журналистом России. Кроме того, заведующего кафедрой Тюменского госуниверситета Олега Винниченко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Читайте также:
В массовой аварии на тюменской трассе погиб 63-летний водитель. Пострадали 5 человекВ Тюмени без тепла и горячей воды остались десятки домов на ЛесобазеТюменские птицефабрики за год в 2,2 раза увеличили выпуск яиц, но цены выросли на 40%
#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Владимир Путин#Государственные награды
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
Вчера, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
Вчера, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
Вчера, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31