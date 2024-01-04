Владимир Путин наградил двух тюменцев за их труд

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Указом президента России Владимира Путина редактор отдела газеты «Тюменские известия» Андрей Фатеев был признан заслуженным журналистом России. Кроме того, заведующего кафедрой Тюменского госуниверситета Олега Винниченко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Ранее «Наш Город» писал, что Владимир Путин присвоил 40 инженерно-саперному полку Тюменской области почетное наименование «гвардейский».