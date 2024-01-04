Владимир Путин наградил двух тюменцев за их труд

Указом президента России Владимира Путина редактор отдела газеты «Тюменские известия» Андрей Фатеев был признан заслуженным журналистом России. Кроме того, заведующего кафедрой Тюменского госуниверситета Олега Винниченко наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Читайте также:

В массовой аварии на тюменской трассе погиб 63-летний водитель. Пострадали 5 человек

В Тюмени без тепла и горячей воды остались десятки домов на Лесобазе

Тюменские птицефабрики за год в 2,2 раза увеличили выпуск яиц, но цены выросли на 40%