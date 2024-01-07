Тюменцы массово скупают путевки в детские летние лагеря

Posted Вчера, 19:26
Published Вчера, 19:26
Modified Вчера, 19:28
Updated Вчера, 19:28
— Случайно зашла в офис «Алых парусов», а там говорят, что продают путевки еще с ноября. На первую смену осталось пять мест, — цитирует жительницу Тюмени 72.RU.
При этом женщина уверяет, еще несколько лет назад путевки на первую смену можно было спокойно купить в апреле–мае, то есть незадолго до заезда. А вот в прошлом году якобы путевок не было совсем уже в феврале. Вероятно, поэтому родители решили перестраховаться, и приобрести место в лагерях на лето 2024 настолько заранее.
Еще одной из причин, предполагают родители, может быть уменьшение количество путевок в свободной продаже. Ведь часть мест заранее бронируются и выкупаются для детей из ЛНР и ДНР.
Ранее «Наш город» писал о временном закрытии детского оздоровительного лагеря «Олимпийская ребячка» под Тюменью. Официально причина приостановки заездов не сообщалась, но примерно в то же время учреждение проверяли следователи. Причиной стала массовая заболеваемость детей из ЛНР, которые отдыхали в лагере. Одна девочка погибла.