Тюменцы массово скупают путевки в детские летние лагеря

При этом женщина уверяет, еще несколько лет назад путевки на первую смену можно было спокойно купить в апреле–мае, то есть незадолго до заезда. А вот в прошлом году якобы путевок не было совсем уже в феврале. Вероятно, поэтому родители решили перестраховаться, и приобрести место в лагерях на лето 2024 настолько заранее.