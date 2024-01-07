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Posted Вчера, 19:26

Published Вчера, 19:26

Modified Вчера, 19:28

Updated Вчера, 19:28

Тюменцы массово скупают путевки в детские летние лагеря

Тюменцы массово скупают путевки в детские летние лагеря

7 января 2024, 19:26
Фото: 1MI
До первой смены еще почти полгода, а мест на нее почти не осталось. Тюменские родители заранее бронируют путевки для своих детей в летние лагеря отдыха. В этом году, по словам тюменцев, будут как двухнедельные, так и трехнедельные смены.
— Случайно зашла в офис «Алых парусов», а там говорят, что продают путевки еще с ноября. На первую смену осталось пять мест, — цитирует жительницу Тюмени 72.RU.

При этом женщина уверяет, еще несколько лет назад путевки на первую смену можно было спокойно купить в апреле–мае, то есть незадолго до заезда. А вот в прошлом году якобы путевок не было совсем уже в феврале. Вероятно, поэтому родители решили перестраховаться, и приобрести место в лагерях на лето 2024 настолько заранее.

Еще одной из причин, предполагают родители, может быть уменьшение количество путевок в свободной продаже. Ведь часть мест заранее бронируются и выкупаются для детей из ЛНР и ДНР.

Ранее «Наш город» писал о временном закрытии детского оздоровительного лагеря «Олимпийская ребячка» под Тюменью. Официально причина приостановки заездов не сообщалась, но примерно в то же время учреждение проверяли следователи. Причиной стала массовая заболеваемость детей из ЛНР, которые отдыхали в лагере. Одна девочка погибла.

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#Тюменцы#Лето#Родители#Детские лагеря#Летний отдых#Детский лагерь#Инна Доровская#Лагерь#Лето 2024
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