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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В приемной депутата начали плести маскировочные сети в помощь бойцам СВО

В приемной депутата начали плести маскировочные сети в помощь бойцам СВО

15 января 2024, 06:05
Фото: Тюменская городская Дума
В общественной приемной депутата Тюменской городской Думы Александра Яковлева на улице Щорса, 8 состоялось открытие волонтерского пункта по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. Это совместный проект Александра Яковлева и его коллеги из областной Думы Юрия Баранчука.

В пункте установили раму для изготовления масксетей и оборудовали рабочее место для работы с жестяными банками и воском. Депутаты продемонстрировали собравшимся готовые изделия.

После 15 января планируется отправка маскировочных сетей и свечей по месту назначения, и уже в конце месяца они будут получены на передовой, — сообщил Юрий Баранчук.

Большую помощь в работе волонтерского пункта оказывают члены тюменского молодежного военно-поискового отряда «Кречет». Александр Яковлев в своем выступлении выразил благодарность участникам объединения и их наставникам.

Глядя на молодых патриотов из «Кречета» я убеждаюсь, что с нашей молодежью все в порядке. У нас замечательная молодежь, и я верю, что Россия в надежных руках, — сказал в своем выступлении Александр Владимирович.
Фото: Тюменская городская Дума

Он показал специально изготовленный бланк, на котором в депутатской приемной любой тюменец может написать теплые слова поддержки защитникам. Письмам и детским рисункам бойцы всегда отводят самые видные места на стенах. В завершение встречи депутаты пригласили поучаствовать в волонтерской работе всех желающих жителей города.

#Тюмень#Тюменская область#Волонтеры#Депутаты#Тюменская городская Дума#Помощь#Молодежь#Гуманитарная помощь#СВО
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