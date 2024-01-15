В приемной депутата начали плести маскировочные сети в помощь бойцам СВО

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В пункте установили раму для изготовления масксетей и оборудовали рабочее место для работы с жестяными банками и воском. Депутаты продемонстрировали собравшимся готовые изделия.
После 15 января планируется отправка маскировочных сетей и свечей по месту назначения, и уже в конце месяца они будут получены на передовой, — сообщил Юрий Баранчук.
Большую помощь в работе волонтерского пункта оказывают члены тюменского молодежного военно-поискового отряда «Кречет». Александр Яковлев в своем выступлении выразил благодарность участникам объединения и их наставникам.
Глядя на молодых патриотов из «Кречета» я убеждаюсь, что с нашей молодежью все в порядке. У нас замечательная молодежь, и я верю, что Россия в надежных руках, — сказал в своем выступлении Александр Владимирович.
Он показал специально изготовленный бланк, на котором в депутатской приемной любой тюменец может написать теплые слова поддержки защитникам. Письмам и детским рисункам бойцы всегда отводят самые видные места на стенах. В завершение встречи депутаты пригласили поучаствовать в волонтерской работе всех желающих жителей города.