В приемной депутата начали плести маскировочные сети в помощь бойцам СВО

Он показал специально изготовленный бланк, на котором в депутатской приемной любой тюменец может написать теплые слова поддержки защитникам. Письмам и детским рисункам бойцы всегда отводят самые видные места на стенах. В завершение встречи депутаты пригласили поучаствовать в волонтерской работе всех желающих жителей города.