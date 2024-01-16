nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

За его кандидатуру на выборах отдали голоса 37 человек.

Уходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска

16 января 2024, 10:26
Фото: 1MI
За его кандидатуру на выборах отдали голоса 37 человек.

В зоне СВО погиб молодой коммунист из Тобольска

В зоне СВО погиб Владимир Булашов из Тобольска. Он стал членом КПРФ в ноябре 2014 года. Туда его привела бабушка — ветеран партии Мария Симонова, взгляды которой он полностью разделял.

Молодой человек учился в Тюменском государственном нефтегазовом университете. Доучившись до третьего курса он понял, что просто состоять в партии КПРФ — недостаточно.

В 2015 году Владимир принял решение баллотироваться в Тобольскую городскую Думу. За его кандидатуру на выборах отдали голоса 37 человек.

В октябре 2022 года тоболяка мобилизовали, но он обещал вернуться.

«Мы вернёмся! Этим же составом! Любим, обнимаем», — написал тогда Владимир в социальных сетях.
Фото: Коммунистическая партия РФ (КПРФ) / ВКонтакте

Однако обещанию бойца не суждено было сбыться. Владимир погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Свои соболезнования выразили однопартийцы Владимира.

«Земля пухом тебе, дорогой наш! Мы продолжим служить КПРФ и построим социализм на нашей земле. Наши деды сражались с Гитлером и его коалицией и ты, дорогой коммунист, продолжил защиту нашей России. Спасибо тебе», — написали они в группе партии КПРФ ВКонтакте.

Всего через полгода — 6 июня, Владимиру исполнилось бы 30 лет. В Тобольске у него осталась семья.

Ранее «Наш город» сообщал, что на спецоперации погибла врач из Тюменской области. Светлане Медведевой было 34 года.

Читайте также:
«Пример стойкости и силы духа»: в зоне СВО погиб боец из ЯлуторовскаМногодетные родители из Тюменской области отправили двух сыновей на СВОВ приемной депутата начали плести маскировочные сети в помощь бойцам СВО
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Спецоперация#Бойцы#СВО#Боец#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Город убивает природу»: как застройка берегов Туры связана с ее обмелением?
Сегодня, 07:26
«Детей больше — учителей меньше»: с чем связан дефицит педагогов в тюменских школах
Сегодня, 08:55
Торжество в кредит: эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени
Сегодня, 07:45
Со вкусом Франции: в Тюмени открывается новая рюмочная
Сегодня, 04:05
В Тюмени ищут женщин, готовых стать суррогатными матерями за границей
Сегодня, 09:25