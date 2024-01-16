Уходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Молодой человек учился в Тюменском государственном нефтегазовом университете. Доучившись до третьего курса он понял, что просто состоять в партии КПРФ — недостаточно.
В 2015 году Владимир принял решение баллотироваться в Тобольскую городскую Думу. За его кандидатуру на выборах отдали голоса 37 человек.
В октябре 2022 года тоболяка мобилизовали, но он обещал вернуться.
«Мы вернёмся! Этим же составом! Любим, обнимаем», — написал тогда Владимир в социальных сетях.
Однако обещанию бойца не суждено было сбыться. Владимир погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.
Свои соболезнования выразили однопартийцы Владимира.
«Земля пухом тебе, дорогой наш! Мы продолжим служить КПРФ и построим социализм на нашей земле. Наши деды сражались с Гитлером и его коалицией и ты, дорогой коммунист, продолжил защиту нашей России. Спасибо тебе», — написали они в группе партии КПРФ ВКонтакте.
Всего через полгода — 6 июня, Владимиру исполнилось бы 30 лет. В Тобольске у него осталась семья.
Ранее «Наш город» сообщал, что на спецоперации погибла врач из Тюменской области. Светлане Медведевой было 34 года.