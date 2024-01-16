Уходил и обещал вернуться: на СВО погиб кандидат в депутаты и коммунист из Тобольска

В зоне СВО погиб молодой коммунист из Тобольска

В зоне СВО погиб Владимир Булашов из Тобольска. Он стал членом КПРФ в ноябре 2014 года. Туда его привела бабушка — ветеран партии Мария Симонова, взгляды которой он полностью разделял.

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