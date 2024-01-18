Врачей нет? Тюменцы не могут попасть на прием к узким специалистам

По словам женщины, внятного ответа в поликлинике № 8, по какой причине была перенесена запись к кардиологу, ей не дали. Ответили, что врач работает до 22 января — с 23 января до февраля будет отсутствовать. Пенсионерке пришлось более суток времени и немало нервов потратить на то, чтобы все-таки получить талон на прием к кардиологу.