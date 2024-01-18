Врачей нет? Тюменцы не могут попасть на прием к узким специалистам

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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«9 января мне пришло уведомление от фонда ОМС о том, что мне назначили операцию на 25 января 2024 года. До этого времени нужно пройти обследование врачей, в том числе у кардиолога. Талон на прием к кардиологу у меня был на 23 января, но 17 января пришло уведомление, что запись перенесена на 2 февраля. У меня операция 25 января, но из-за переноса записи к кардиологу, госпитализация оказалась под угрозой срыва», — возмутилась тюменка.
По словам женщины, внятного ответа в поликлинике № 8, по какой причине была перенесена запись к кардиологу, ей не дали. Ответили, что врач работает до 22 января — с 23 января до февраля будет отсутствовать. Пенсионерке пришлось более суток времени и немало нервов потратить на то, чтобы все-таки получить талон на прием к кардиологу.
«Общение с регистратурой поликлиники № 8 положительного результата не принесло. Обратилась на горячую линию департамента здравоохранения Тюменской области. Сегодня специалисты департамента сообщили, что меня записали на прием к кардиологу на 22 января. Почему у нас в поликлиниках такое отношение к пациентам? Ведь невозможно попасть к узким специалистам через терапевта — приходится это делать только через заведующую или департамент», — посетовала женщина.
В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» подтвердили, что данный инцидент имел место быть. Однако в настоящее время проблема уже решена.
«В случаях, когда отменяется прием профильного врача в связи с его выходом на больничный, необходимый в обозначенные документацией сроки для осуществления госпитализации, пациента уведомляют об этом и производится маршрутизация пациента внутри организации. Назначается новая дата приема, соответствующая требуемым срокам», — заверили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зафиксирован дефицит представителей медицинской сферы. По данным hh.ru, на вакансию врача приходится лишь 1,3 резюме. По прогнозам экспертов, дефицит кадров в отрасли медицины сохранится в течение 2024 года.