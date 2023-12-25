С дефицитом в Новый год: каких специалистов остро не хватает в Тюменской области?

Сейчас, в декабре, наблюдается острая нехватка дворников: на одну вакансию приходится 0.5 резюме. Также возник дефицит токарей — 1.1 резюме и поваров — 1.2 резюме. Не хватает и специалистов в сфере медицины: на вакансию врача приходится 1.3 резюме, а на должность ветеринара и заведующего отделением — по 1.6 резюме.