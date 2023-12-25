С дефицитом в Новый год: каких специалистов остро не хватает в Тюменской области?

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Сейчас, в декабре, наблюдается острая нехватка дворников: на одну вакансию приходится 0.5 резюме. Также возник дефицит токарей — 1.1 резюме и поваров — 1.2 резюме. Не хватает и специалистов в сфере медицины: на вакансию врача приходится 1.3 резюме, а на должность ветеринара и заведующего отделением — по 1.6 резюме.
«В этом году мы увидели небывалый разрыв между спросом и предложением. На фоне бурной активности работодателей число резюме, напротив, демонстрирует отрицательную динамику. И такая картина в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и так далее. Поэтому в среднесрочной перспективе дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда и перейдет с нами в 2024 год», — отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
В целом по Тюменской области на одну вакансию приходятся 3.9 резюме, что говорит о дефиците потенциальных работников и дисбалансе спроса и предложения.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области ищут начальников участков, помощников бурильщиков, бортпроводников и инженеров. Работодатели готовы им платить более 100 тысяч рублей.