В Тюменской области ищут десятки сотрудников на зарплату более 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:42
Вакансия начальник участка с заработной платой до 178 тысяч рублей в месяц представлены в единичном экземпляре. В предложении о работе указано, что требуется опыт работы от трех лет, работать предстоит вахтовым методом. В должностные обязанности будет входить организация производства работ нa участкe в соответствии c проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями; контроль соблюдения технологии и качества выполняемых работ; организация заказа материалов и контроль их поставки; ведение исполнительной документации на участке и т. д.
Работодатель обещает предоставить жилье вагон-городке, обеспечить униформой, трехразовым питанием.
До 113 тысяч рублей обещают платить начальнику автоколонны, в обязанности которого будет входить организация работы автоколонны; выпуск на линию, разработка графиков работы водителей, контроль за техсостоянием автомобилей, контроль за выполнением водителями расписаний маршрутов.
Помощнику бурильщика капитального ремонта скважин готовы платить от 95,6 тысяч до 121,5 тысяч рублей. Работать предстоит вахтовым методом. Основной задачей помощника бурильщика будет проведение работ по капитальному, подземному ремонту (далее — КПРС) и освоению скважин требуемого качества и в установленные сроки, с соблюдением технологической дисциплины, правил и инструкций по охране труда и техники безопасности.
Бортпроводникам-инспекторам с высшим образованием и опытом работы не менее трех лет обещают ежемесячный заработок в размере 100 тысяч рублей. Будущим сотрудникам предстоит контролировать работу бортпроводников, а также производить контроль загружаемых на борт воздушного судна грузов, бортовых запасов, багажа, предотвращать противоправные действия.
Аналогичный заработок, 100 тысяч рублей, смогут получать ведущие инженеры с опытом работы от 3 лет, высшим образованием. В их обязанности будет входить ведение деловой переписки, ведение реестров и графиков разработки и выдачи проектной/рабочей документации, отслеживание сроков выполнения работ, выполнение рабочих поручений.
Также на заработную плату в Тюменской области свыше 100 тысяч рублей могут претендовать начальники службы промышленности, операторы обезвоживающей и обессоливающей установки, военнослужащие (рядового и сержантского составов).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылась вакансия фасовщика икры с заработной платой до 180 тысяч рублей.