В Тюменской области ищут десятки сотрудников на зарплату более 100 тысяч рублей

Вакансия начальник участка с заработной платой до 178 тысяч рублей в месяц представлены в единичном экземпляре. В предложении о работе указано, что требуется опыт работы от трех лет, работать предстоит вахтовым методом. В должностные обязанности будет входить организация производства работ нa участкe в соответствии c проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями; контроль соблюдения технологии и качества выполняемых работ; организация заказа материалов и контроль их поставки; ведение исполнительной документации на участке и т. д.