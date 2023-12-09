В Тюмени открылись вакансии с заработной платой до 750 тысяч рублей

На втором месте по уровню заработной платы инженер по бурению — специалисту обещают заработок от 350 до 410 тысяч рублей. Работа вахтовым методом. В обязанности сотрудника будет входить инженерно-технологическое сопровождение процесса бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин, взаимодействие с представителями заказчиков на всех этапах выполнения работ, подготовка и контроль работы высокотехнологичного оборудования.