В Тюмени открылись вакансии с заработной платой до 750 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
По данным аналитиков hh.ru, большая часть вакансий с заработной платой более 100 тысяч рублей размещена в отраслях «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%), «Розничная торговля» (6%), «Автомобильный бизнес» (6%) и «Финансовый сектор» (4%).
В числе специалистов, которым тюменские работодатели обещают заработную от 100 тысяч рублей — менеджеры по продажам (10% вакансий), водители (10%), машинисты (6%) и курьеры (4%). При этом более трети высокооплачиваемой работы предполагает вахтовый метод.
На сегодняшний день самую большую зарплату в Тюменской области предлагают стоматологу-ортопеду — от 350 до 750 тысяч рублей в месяц. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от трех лет, обязательно наличие сертификата по ортопедии.
На втором месте по уровню заработной платы инженер по бурению — специалисту обещают заработок от 350 до 410 тысяч рублей. Работа вахтовым методом. В обязанности сотрудника будет входить инженерно-технологическое сопровождение процесса бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин, взаимодействие с представителями заказчиков на всех этапах выполнения работ, подготовка и контроль работы высокотехнологичного оборудования.
Замыкает топ-3 самых высокооплачиваемых предложений о работе декабря вакансии директора автосалона и менеджера по лизингу. Представителям этих профессий готовы платить ежемесячно от 200 до 400 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на специалистов по инвестированию. За год потребность работодателей в таких сотрудниках увеличилась на 157%.