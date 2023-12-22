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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Тюменцев заманивают на работу икрой и зарплатой около 200 тысяч рублей

В Тюмени открылась вакансия для любителей икры за 180 тысяч рублей

22 декабря 2023, 05:02
Фото: 1MI

Тюменцев заманивают на работу икрой и зарплатой около 200 тысяч рублей

Для жителей Тюмени в преддверии Нового года открылась вакансия фасовщика икры. Правда, работать предстоит вахтовым методом в Москве.
«Требуется сортировщик (ца) икры на производствo. Берем женщин и мужчин, а такжe семейныe пары Работа вахтовым методом, а также постоянная пo TK РФ. Трудоустройство и заселениe в день вашегo прибытия в отдел кадров», — указано в опубликованном объявлении.

В вакансии отмечено, что продолжительность вахт составляет 35/45/60/90/120 смен на выбор. Стоимость каждой смены 2 тысячи 500 рублей. Предоставляется межвахтовый отпуск.

Работодатель обещает предоставить общежитие со всеми бытовыми условиями бесплатно, заработную плату от 94 тысячи 500 рублей до 180 тысяч рублей, а также подарки от производства в виде икры.

В обязанности сотрудника будет входить фасовка и упаковка икры, маркировка, сборка в коробки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самых востребованных сотрудников 2023 года. В список вошли представители рабочих профессий, строительной сферы, образования и торговли.

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